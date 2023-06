BRUDD: I fjor bekreftet Hagen at han var forlovet med kjæresten Bendik Skinningsrud. Nå har de gått fra hverandre.

Brudd for Stein Erik Hagen og forloveden

Hagen, som i fjor forlovet seg med kjæresten Bendik Skinningsrud, bekrefter nå overfor Se og Hør at forholdet er over.

– Vi innser at vi står i to ulike faser i livet. Jeg ønsker en rolig tilværelse, mens Bendik liker mer fest og moro som naturlig er, sier Hagen (66) til ukebladet.

Han sier at de to både har hatt og har det veldig hyggelig sammen, og fortsatt vil være sammen som gode venner.

Hagen er en av Norges rikeste menn, ifølge Kapital, med en estimert formue på over 33 milliarder kroner i 2022. Skinningsrud er lege og studerte medisin i Krakow i Polen.

Av Hagen fikk Skinningsrud tilnavnet «doktoren» da VG intervjuet ham om forlovelsen i fjor høst.

Ble fridd til

Det var i oktober i fjor at Hagen fortalte at Skinningsrud hadde fridd til ham, «helt overraskende», men at han ble svært rørt. Da hadde han bare et par måneder tidligere åpnet opp om forholdet for offentligheten – selv om de to allerede hadde bodd sammen i to år.

Aldersforskjellen på 39 år «har ingen noe med», sa Hagen.

Familien var glade for nyheten om forlovelsen.

– Så vi er en lykkelig stor familie, sa Hagen da. Noe bryllup var imidlertid ikke planlagt ennå.

Har vært åpen om egen legning

Hagen, som er en profilet forretningsmann, har også flere ganger opp gjennom årene vært åpen om sitt eget privatliv. I 2015 sto han frem som homofil på TV-programmet «Skavlan» på NRK.

I et større intervju med VG like etterpå forklarte Hagen at han har følt seg tiltrukket av menn siden han var i 20-årene, men at han valgte et «konformt» liv med «kone, barn, bikkje og Volvo».

Han var imidlertid åpen med sin egen familie og blant venner lenge før han valgte å åpne opp i offentligheten.

Hagen har fire barn og har tidligere vært gift to ganger, sist med Mille-Marie Treschow, som han ble separert fra i 2012. Treschow døde i 2018, bare 64 år gammel.

