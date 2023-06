1 / 3 SAMME DIADEM: Rikke Sandvolds hodepryd var en tiara - eller diadem - som lenge har vært i familiens eie, opplyser brud Carl Erik Hagens far, Stein Erik Hagen. forrige neste fullskjerm SAMME DIADEM: Rikke Sandvolds hodepryd var en tiara - eller diadem - som lenge har vært i familiens eie, opplyser brud Carl Erik Hagens far, Stein Erik Hagen.

Rikke Sandvold bar samme diadem som Mille-Marie Treschow

Diademet som prydet Rikke Sandvolds (30) hode i bryllupet med Carl Erik Hagen (34) lørdag var det samme som Mille-Marie Treschow bar i sitt bryllup med Stein Erik Hagen i 2004.

Carl Erik Hagen er sønn av Stein Erik Hagen (66) som var gift med Mille-Marie Treschow i perioden 2004 til de ble separert i 2012.

Mille-Marie Treschow døde i 2018, bare 64 år gammel.

Overfor VG bekrefter Stein Erik Hagen at diademet var det samme.

– Det er en russisk tiara vi har hatt i familien i mange år. Camilla brukte det som halskjede da hun giftet seg, sier han.

Camilla Hagen Sørli (42) giftet seg med Daniel Sørli i 2012.

Etter bryllupet mellom Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen i 2004 fikk VG opplyst at bruden selv ikke kjente til diademets historie i detalj, annet enn at det har tilhørt familien og er omtrent 100 år.

Smykket er av hvitt gull og besatt med et ukjent antall diamanter. Siden Hagen og Treschow hadde invitert til grand galla, var det anledning for kvinnene til å bære diademer. Et diadem kan bæres av alle, som et hårsmykke.

1 / 24 Gjestene ankommer bryllupsfesten hjemme hos Stein Erik Hagen. Norske Bernt Heiberg og amerikanske Bill Cummings på bryllupsfesten. Stein Erik Hagen beskriver vielsen som vakker. Emilie Stordalen utenfor kapellet, etter bryllupet. Fra venstre er Phoebe Hveem, Rikke Krefting, ukjent og Darja Barannik. Ola Mæle og kona Vibeke, sammen med Marianne Fjørtoft og Jan Åge Fjørtoft. BikBok-gründer og eiendomsmilliardær Kenneth Sandvold Anniken Jørgensen er blant bryllupsgjestene. Hun kom sammen med kjæresten. Emilie Stordalen ankom bryllupet akkurat da kirkebjellene ringte. HOLMENKOLLEN: Lørdag skal Rikke Sandvold og Carl Erik Hagen gifte seg. forrige neste fullskjerm Gjestene ankommer bryllupsfesten hjemme hos Stein Erik Hagen.

Til MinMote har historiker Jon Gunnar Arntzen tidligere uttalt at diadem og tiaraer ikke er forbeholdt kongelige, slik mange vil tro.

– I utgangspunktet var diadem og tiara forbeholdt høyadelen, men vi har ikke så mye høyadel igjen. De har mistet mesteparten av sine privilegier. Nå ser vi at borgerskapet tar etter og tar i bruk denne hårpynten, sa Arntzen.

– I utgangspunktet var diadem et hårsmykke som skriver seg tilbake til romertiden, men så har man holdt liv i denne tradisjonen.

Rikke Sandvold og Carl Erik Hagen ble smidd i hymens lenker i Holmenkollen kapell lørdag formiddag.

– Den var vakker, sa Stein Erik Hagen om vielsen etterpå.

– Det er herlig at de har funnet lykken, sa han til VG på vei ut fra bryllupet og hjem til seg selv der bryllupsfesten skulle finne sted.