OPPRØRT: Liv Gravdahl håper på snarlig løsning. I bakgrunnen: ektemannen Stian.

«Hurryliv» fortviler – har fått TikTok-kontoen slettet

Liv Gravdahl (34), kjent som «Hurryliv» på TikTok, trodde nesten ikke sine egne øyne da hun fikk melding fra TikTok om at kontoen var stengt.

Influenceren skjønte først ikke hva det dreide seg om, da hun fikk beskjed om at kontoen var fjernet fordi hun «var mindreårig».

Det er 13 års aldersgrense på plattformen, der Gravdahl de siste årene har delt videoer fra hjemmet og familielivet i Froland utenfor Arendal.

Filtertull

– Jeg satt og så på TV da meldingen kom på mobilen. Og da jeg sjekket, var kontoen med mine 229.000 følgere borte. Hjertet hoppet ut av brystet, sier hun til VG.

– Det tok lang tid før jeg skjønte årsaken, forklarer Gravdahl, ofte omtalt som «ryddedronningen» og «mammaen av TikTok».

TikTok har nemlig et såkalt «Face Age»-filter, der brukerne kan teste hvor gamle de ser ut. «Hurryliv» landet på ni år.

– Det er rett og slett TikToks eget trendfilter som har tatt rotta på meg.

FILTERSURR: Dette tolket TikTok som at Liv Gravdahl var ni år.

Gravdahl, som i 2021 vant prisen for «Årets stjerneskudd» under Vixen Awards, velger å være optimistisk.

I meldingen som opplyste om at hun var utestengt, står det nemlig at hun har 113 dager på å anke saken.

Utdrag av mailen Liv Gravdahl fikk fra TikTok.

Hun har mailet alt hun har kunnet finne av kanaler inn mot TikTok for å få kontoen gjenopprettet – og hun har mottatt ett e-postsvar med instruksjoner om fremgangsmåte.

– Jeg har fått beskjed om å sende ID-informasjon. Dette er jo veldig rart, for jeg ser ikke ut som jeg er ni år. De bør se at jeg er en gammel dame, sier hun og koster på seg en liten latter.

– Men TikTok har vel roboter som «rydder opp» i disse tingene, så problemet ligger vel der, tror sørlandskvinnen.

TOBARNSMOR: Liv Gravdahl, her med Matheo (8) og Emma Sofie (10). De er mye med i mammas videoer.

Gravdahl innrømmer at dette går inn på henne, for hunhar jobbet lenge og hardt med å bygge opp profilen sin i sosiale medier.

– Det er tungt, ja. Dette er jo også mye av businessen min, selv om jeg jobber fullt med salg og marked ved siden av, sier «Hurryliv».

Influenceren har en egen TikTok-konto for nettbutikken sin, og der har hun fått formidlet ut til kontoens 32.000 følgere hva som er skjedd med hovedprofilen.

VG har forsøkt å kontakte TikTok.

