MODELL: Forretningskvinne og TV-kokk Martha Stewart er modell for Sport’s Illustrated.

Martha Stewart (81) er badedraktmodell

Martha Stewart pryder forsiden på ikoniske Sport’s Illustrated – som den eldste noensinne.

– Jeg sultet meg ikke, men jeg spiste ikke brød og pasta de siste par månedene, betror amerikanske Martha Stewart (81) til TV-showet «Today», ifølge Fox News.

Hun snakker om modelloppdraget, som vekker oppsikt verden over. Det å få figurere på forsiden av badedraktutgaven til det sagnomsuste bladet, er nemlig ikke mange forunt.

Vendela Kirsebom (56) er blant dem som har hatt oppdraget (i 1993).

Stewart opplyser at hun trener pilates annenhver dag.

– Dessuten lever jeg et ganske sunt liv til daglig.

Skryter av genene

81-åringen ble spurt i november i fjor, og fotograferingen fant sted i januar. Stewart poserte i ni ulike badedrakter.

Hun er avbildet over flere sider inne i bladet, og hele bildeserien er i tillegg presentert i magasinets nettutgave.

Sport’s Illustrated deler dette glimtet på Twitter og skriver: «Martha Stewart slik du aldri før har sett henne».

Stewart synes forsiden «ser ok ut». Hun innrømmer imidlertid at hun ble litt skjelven da hun så det ferdige resultatet.

– Jeg har gode gener, konkluderer hun.

Ellers synes Stewart at alt fokus på alder er kjedelig.

– Vi bør konsentrere oss om å leve godt og suksessrikt, fremfor å tenke på aldring, sier TV-kjendisen.

Selv er hun opptatt av å «eldes med verdighet».

Stewart driver en rekke businesser, har skrevet flere bøker og ledet ulike TV-show. Modellyrket er hun imidlertid ikke særlig rutinert i – til tross for at den nye bildeserien gir inntrykk av det.

Men det har også stormet rundt forretningskvinnen. For 17 år siden ble hun dømt for svindel, og tilbrakte fem måneder i et fengsel i Virginia.