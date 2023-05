Paris Hilton i Washington DC i april.

Paris Hiltons hund er død – ble 23 år gammel

Paris Hilton sin hund, chihuahuaen Harajuku Bitch, er død.

Det deler realitystjernen på Instagram.

– Mitt hjerte er kunst. Jeg sier farvel til min kjære Chihuahua, Harajuku Bitch, skriver Hilton.

Den søkkrike hotellarvingen skriver videre at hunden fylte livet hennes med mye kjærlighet, lojalitet og uforglemmelige øyeblikk. Chihuahuaen ble 23 år gammel.

– Hun levde et langt, vakkert og ikonisk liv. Hun var omgitt av kjærlighet til siste slutt. Ord kan ikke beskrive smerten jeg føler på nå.

Hilton skriver at hunden alltid vil være hennes lille engel.

– Hun var mer enn bare et kjæledyr. Hun var en lojal venn som alltid var ved min side.

– Fra glitter og glamour til de stille øyeblikkene bak kulissene. Hun var alltid der, en liten ball av kjærlighet, som lyste opp selv de mørkeste dagene. Vi delte så mange minner, latter og tårer.

I september i fjor utlovet Paris Hilton over 100.000 kroner i dusør i forbindelse med at chihuahuaen hennes Diamond Baby forsvant spoløst.

Droner lette etter den forsvunne hunden, samtidig som Hilton engasjerte seks synske i håp at noen skal finne ut hvor hunden kunne være.

Diamond Baby bodde i et «hundehus» som koster nærmere tre millioner kroner – og har et halsbånd innsatt med diamanter til en verdi av over 400.000 norske kroner.

Ifølge TMZ har de fortsatt ikke funnet Diamond Baby.

DYREBAR HUND: Paris Hilton har iverksatt det så må være en av tidenes mest kostbare hundejakt på leting etter hennes kjære Diamond Baby.