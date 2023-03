Dronning Margrethe avlyser sommerturné

Danske dronning Margrethe (82) utsetter reiseplaner til 2024 på grunn av en ryggoperasjon.

I en pressemelding opplyser det danske kongehuset at dronningen må utsette både en planlagt sommerturné og et annet besøk, på grunn av en operasjon hun har hatt i ryggen.

Ryggoperasjonen fant sted i februar. Dronningen regner med å være tilbake på jobb fra 16. april, men er altså ikke tilbake for fullt.

Opprinnelig skulle hun legge ut på en turné med Kongeskipet Dannebrog til Bornholm, Ertholmene og Halsnæs i juni i år. Dette er nå utsatt til 2024.

– Av samme grunn er bybesøket i Allerød kommune, som var planlagt å finne sted i mai, utsatt til høsten 2023, heter det i pressemeldingen.

Dronningen har tidligere måttet avlyse sin årlige vinterferie i Norge. Opprinnelig skulle hun feriert i Gausdal fra 7. til 13. februar.

Etter en lang periode med økende ryggsmerter, ble det tidlig i februar besluttet at dronning Margrethe skulle opereres. Det er andre gang at dronningen opereres i ryggen.

Første gang var for 20 år siden, skriver danske Ekstra Bladet, da dronningen ble operert for spinal stenose – altså trang ryggmargskanal. Kongehuset har ikke utdypet hva dronningen ble operert for denne gangen.

Kongehuset opplyser at dronningens rehabilitering går fint, men at den vil strekke seg over en lengre periode. Margrethes offisielle program vil dermed bli kraftig redusert i tiden fremover.

Hun vil likevel være å se på vannet etter hvert – i begynnelsen av mai skal Kongeskipet seile fra København til Helsingør. Det er også ventet at årets sensommerturné til Vordingborg, Randers og Fredericia gjennomføres som planlagt.

