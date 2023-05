BURSDAG: Britiske prinsesse Charlotte.

Deler nytt bilde av prinsesse Charlotte

Prins William og prinsesse Kates datter fyller åtte år i dag, 2. mai.

Tradisjonen tro offentliggjør kongehuset nye bilder av kongelige bursdagsbarn.

Mange kongelige bruker profesjonelle til å ta bilder som tradisjonelt frigis på merkedager. I Storbritannia har prinsesse Kate (41) i alle år tatt jobben som hoff-fotograf når det gjelder barnas bursdagsfotografier.

Det er også hun som har tatt det nye bildet av datteren.

Charlotte er iført sommerkjole og smiler bredt – og viser at hun har mistet et par tenner.

Ligner pappa

Daily Mail skriver at Charlotte er som snytt ut av nesen på sin far, prins William (40), og ingen kan bestride at de to ligner hverandre.

«Vi gratulerer prinsesse Charlotte så mye med dagen. 8 i morgen», skrev prinseparet på offisielle Instagram like før midnatt mandag.

Åtteåringen er det nest eldste barnet til prins William og prinsesse Kate. Storebror prins George ni år, og lillebror, prins Louis, er fem.

Charlotte Elizabeth Diana, som er hennes fulle navn, er for øvrig oppkalt etter sin avdøde oldemor, dronning Elizabeth, og sin avdøde bestemor, prinsesse Diana.

Den britiske kongefamilien lader i disse dager opp til en en annen og langt større feiring. Førskommende lørdag skal kong Charles (74) og dronning Camilla (75) krones i Westminster Abbey.