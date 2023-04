BLID: Elias (Max Campbell) får solide tilbakemeldinger fra trener Samir (Deniz Kaya).

TV-anmeldelse «Beist»: Bortebane

Fotballen er fremdeles rund. Det meste annet er litt vel firkantet i norsk ungdomsserie om proffdrømmen.

VG External

Beist

Norsk dramaserie i åtte deler

Manus: Mads Stegger og Ernst De Geer, basert på en bok av Michael Stilson Med: Max Campbell, Martin Tønder, Isaac Jacobsen, Brage Sæter, Mariama Diagne-Ellingsen m. fl.

Regissør: Ole Sebastian Kåss

Alle episodene tilgjengelig på NRK TV fra torsdag 20. april

Elias Holm (Max Campbell) har «Easy Rider» og «Taxi Driver»-plakater på gutterommet. Han spiller på G16-laget til Rosenborg, jakter proffkontrakt for å slippe å flytte og klipper det lange håret kort i åpningsminuttene.

«Du ser ut som et ekte beist nå», sier treneren.

Likevel er det kompisen David (Martin Tønder) som får tilbud om proffkontrakt og prioriteres i forkant av NM-finalen serien teller ned til.

Og så gjør Elias en del mindre gjennomtenkte grep. Ikke helt på Faust-nivå, men ikke langt unna.

Michael Stilsons første bok i trilogien om fotballspilleren Fredrik har blitt vagt vridd og endret i overgangen til den første norske fotballserien siden «Heimebane». Karakterene har blant annet endret navn, men grunnfortellingen er der: Hva og hvor mye vil man ofre for å få fotballproffdrømmen innfridd?

I Elias sitt tilfelle: Det meste.

SKEPTISK: Mina (Mariama Diagne-Ellingsen) har en helt egen teknikk for å få oppmerksomhet i butikk.

Ung 16-årig ubetenksomhet og desperasjon formidles stødig og troverdig av Campbell. Til og med hvorfor han snakker østlandsk i Trøndelag blir kommentert og fortellermessig løst.

Dynamikken mellom ham og David sliter med å oppleves like troverdig, selv om Martin Tønder demonstrerer oppgitte blikk i Oskar Westerlin-klasse. Fellskapsfølelsen sammen med resten av laget blir forsterket av at én i gruppen bruker tegnspråk. Likevel er det etter hvert tydelig at utenforskapet til Elias består i mer enn bare nær 50 år gamle filmplakater.

Narrativene utenfor hovedfortellingen, som at det er noe med faren til Elias, hvorfor de absolutt skal flytte til Hammerfest blir aldri helt forklart. Hvorfor så få foreldre virker å være interessert i NM-finalekamp er vanskelig å få grep på. At de foreldrene som er med på trening lager rabalder på egne barns vegne er irriterende, men realistisk.

Karakterene får, til tross for noen legebesøk som skal gi en av rollene mer bredde, så lite å spille på at Trine Wiggens lille, perfekt grinete rolle som signeringsansvarlig i Rosenborg blir den mest troverdige.

BITTER: David (Martin Tønder) viser fram sitt hardeste blikk.

Foto bruker effektgrep som et hipstamatic/35 mm-filter i enkelte situasjoner og introduserer serienavnet estetisk nytenkende i hver episode. Farger og lys er varmt, smart og nydelig. Selve fotballfilmingen er mer vanskelig å la seg rive med av, rotete kjappklipt og med kameraføring som kun ved ett tilfelle virkelig klarer å formidle intensiteten og fokuset i kampmodus.

Musikkvalgene virker også litt underlige. Men siden ungdommer i undertegnedes nabolag kan hele teksten på Bon Jovis «Livin’ on a Prayer» er det godt mulig at de i samme generasjon i denne filmen har et vel så sterkt forholdt til Stooges.

Det aller mest utfordrende med «Beist» er uansett at man ikke virkelig liker eller bryr seg om noen av personene. At når den pirker i mer enn et element av utbrenthet, mental helse og fraværet av psykologisk trygghet forter seg fryktelig fort videre, uten å ta seriøst tak i det man kunne formidlet.

Forhåpentligvis blir dette fulgt opp med en annen karakter i hovedrollen i en eventuell neste sesong.

Det er ligger nemlig absolutt en fortelling her. Selv om dette beistet er mest et uregjerlig udyr på bortebane.

