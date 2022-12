STRÅLTE: Det nye norske stjerneparet Kyrre Gørvell-Dahll (31) og Victoria Nadine Karlskås Andersen (23) poserte sammen på den røde løperen under kjendisgallaen i St. Barths.

Norsk stjernepar strålte på internasjonal kjendisfest

Flere norske kjendiser dukket opp under gårsdagens stjernespekkede veldedighetsgalla på luksusøya St. Barths.

Blant dem var det nye stjerneparet Kygo og Victoria Nadine. Paret smilte bredt torsdag kveld (natt norsk tid) på veldedighetsgallaen i regi av LuisaViaRoma og Unicef.

Dette er andre året på rad den eksklusive vintergallaen avholdes. De rundt 700 inviterte gjestene fikk en privat cocktailmottagelse, samt en gallamiddag med live-auksjon og musikkopptredener av store internasjonale artister som Drake og Lenny Kravitz.

Kygo og Victoria Nadine viste seg sammen på julegrantenning tidligere i desember.

Til Nettavisen røpte paret at det var for tidlig å feire julen sammen med familien til hverandre, men at de imidlertid skulle tilbringe nyttårsaften sammen.

De blir å finne på sammen med flere andre kjendiser på den eksklusive øya.

DJ Kygo skal nemlig holde en stor liveopptreden på Gyp Sea Beach Club på St. Barths.

Kygo danset også i fjor det nye året inn med opptreden på St. Barths.

JETSETT: Spetalen-søstrene har feriert på luksusøya flere ganger tidligere.

Milliardærarvingene Jenny (20) og Sophie Stray Spetalen (18) poserte i glamorøse antrekk på kjendisfesten. Søstrene var også til stede under sommerversjonen av verdighetsgallaen i august.

Det siste året har de jevnlig delt av sitt jetsett liv på sosiale medier og deltatt på flere store internasjonale festaftener. Eldstedatter Jenny vakte blant annet oppsikt da hun poserte i en gjennomsiktig kjole under filmfestivalen i Cannes i mai.

1 / 4 TOPPMODELL: Frida Aasen (28) glitret på den røde løperen torsdag. Hun var Norges første modell på catwalken for Victoria’s Secret. PÅ PLASS: Britisk skuespiller og artist Luke Evans. PÅ SCENEN: Den amerikanske låtskriveren og sangeren Lenny Kravitz opptrådte foran et stjernespekket publikum. STJERNEGALLA: Verdensartisten Rita Ora gliste på scenen. forrige neste fullskjerm TOPPMODELL: Frida Aasen (28) glitret på den røde løperen torsdag. Hun var Norges første modell på catwalken for Victoria’s Secret.

Supermodellen Frida Aasen var også til stede under det som nærmest ble en «norsk aften» på St. Barths. På Instagram story delte hun videoer fra scenen med sine én millioner følgere.

Aasen slår følge med flere av A-listekjendisenes tradisjon og valgte juleferie i ferieparadiset i Karibien over fjellet.

Store stjerner

Flere av verdens største stjerner flokket til torsdagens luksusgalla.

Artisten Rita Ora smilte sammen med mannen sin Taika Waiti. Ora auksjonerte bort Chris Levines ikoniske bilde av Dronning Elsiabeth «Lightness of Being», skriver DailyMail.

BLOMSTRET: Den britiske skuespilleren Naomi Watts, blant annet kjent fra filmen «Mulholland Drive», dukket opp i sommerlig blomsterprint.

Den britiske skuespillerinnen Naomi Watts poserte sammen med kjæreste Bill Crudup, mens Luke Evans møtte opp sammen med sin partner Fran Tomas.

Stilikoner som Rachel Zoe og Karolina Kurkova viste seg også frem i glitrende antrekk på den røde løperen.

Det er forventet at flere av superkjendisene vil feire nyttårsaften på St. Barts.

