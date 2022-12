FAMILIEFORØKELSEN FORTSETTER: Nick Cannon har nå 12 barn med seks ulike kvinner.

Nick Cannon har blitt pappa for 12. gang

Ett år etter at Nick Cannon og modellen Alyssa Scott mistet deres fem måneder gamle sønn, har de blitt foreldre til en liten datter.

Datteren har fått navnet Halo Marie og kom til verden 14. desember.

Alyssa Scott annonserte den nye verdensborgerens ankomst denne uken.

«Livene våre er forandret for alltid. Zen er med meg i hvert åndedrag jeg tar. Jeg vet at hans ånd var med oss i rommet den morgenen. Jeg vet at han passer på oss, han viser meg tegn hver dag», skriver modellen under en video på Instagram torsdag.

Zen var sønnen til Cannon og Scott. Han døde av en hjernesvulst i desember i fjor, kun fem måneder gammel.

Kort tid etter åpnet Cannon opp hva som hadde skjedd i sitt eget TV-show, «The Nick Cannon Show»:

Ny babylykke

Men kun et drøyt år etter at Cannon og Scott opplevde alle foreldres mareritt, har de altså fått sitt andre barn sammen.

Videoen som Scott har lagt ut på Instagram viser blant annet klipp fra fødselen.

«Jeg vil holde fast ved dette minnet for alltid. Jeg vil huske lyden av Nicks stemme som sier «det er en jente» og at alt vi har vært igjennom kom til syne i ansiktet hans. Jeg vil huske lyden av at hun gråt samtidig som hun tok sine første åndedrag, og følelsen av hjerteslagene hennes mot mine. Min nydelige jente, jeg fikk min overraskelse!», skriver hun.

Scott har også delt et bilde av datteren:

12. i rekken

Dette er ikke første gang i år at Cannon, som er en amerikansk skuespiller, rapper og TV-personlighet, har opplevd familieforøkelse.

Halo Marie er hans 12. barn, og det femte som blir født i år.

Cannon har også tvillinger med ekskona Mariah Carey. De to gikk fra hverandre i 2014.