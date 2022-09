Buckingham Palace: Dronning Elizabeth er død

Dronning Elizabeth er død.

Det bekrefter den britiske kongefamilien på Twitter.

Dronning Elizabeth II ble 96 år gammel.

Hun ble Storbritannias lengstregjerende monark, med over 70 år på tronen. Hele hennes nærmeste familie har i løpet av torsdag kommet til Balmoral-slottet i Skottland, der dronningen har oppholdt seg siden 21. juli.

– Dronningen døde fredfullt på Balmoral i ettermiddag. Kongen og dronningen vil bli værende på Balmoral i kveld og returnere til London i morgen, står det i Twitter-meldingen.

Legene som behandlet dronning Elizabeth (96), anbefalte tidligere på dagen at hun forble under medisinsk behandling. Alle dronningens barn var tilstede ved hennes sengeleie da dronningen gikk bort.

Dronning Elizabeths leger var bekymret for hennes helse, meldte Buckingham Palace tidligere i dag.

– De har anbefalt at hun forblir under medisinsk oppfølging, het det.

Dronningen blir værende ved Balmoral-slottet i Skottland, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge kilder ved det britiske kongehuset hadde familiemedlemmer blitt varslet. Prins Charles, tronarvingen, og hans kone Camilla, var tidlig på plass ved Balmoral, for å være til stede med dronningen.

Alle barna til stede

De befant seg på landstedet Birkhall, bare rundt 20 minutters kjøretur fra Balmoral-slottet, da de ble bedt om å komme. Prinsesse Anne ankom også tidlig.

Også prins William reiste til Balmoral, mens hertuginne Kate har blitt igjen på Windsor for å se til barna prince George (9), prinsesse Charlotte (7) og prins Louis (4), som alle har sin første skoledag etter ferien, melder BBC.

Alle dronningens fire barn er på plass på Balmoral. Både prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew, hertugen av York og prins Edward, jarl av Wessex, var tilstede ved dronningens sykeleie.

Tronarvingen prins Charles og hans hustru, hertuginne Camilla, ankom tidlig av de nærmeste. Det samme gjorde prinsesse Anne.

DRONNING: Elizabeth II for to dager siden i forbindelse med at hun formelt innsatte Storbritannias nye statsminister Liz Truss.

Prins William, nådde frem til slottet med onklene sine, prins Edward og prins Andrew, torsdag ettermiddag. Sammen med Edwards kone Sophie, landet de på flyplassen i Aberdeen torsdag ettermiddag. Flyplassen ligger en times kjøretur unna Balmoral.

Rett før klokken 17 landet prins Edward med sin kone, grevinne Sophie av Wessex, og prins Andrew på flyplassen i Aberdeen, som ligger en times kjøretur fra Balmoral.

Prins Harry har reist til Skottland for å være ved dronningens side. Nyhetsbyrået Reuters melder at Harry reiser alene, uten hertuginne Meghan.

Det California-baserte paret har tilbrakt den siste uken i Europa, hvor de blant annet har vært til stede ved Invictuslekene i Tyskland.

Kongehuseksperter påpekte i britiske medier at dette tydet på at dronningens tilstand var alvorlig. Det skal aldri ha skjedd tidligere at barna har blitt samlet av en slik årsak.

Den tradisjonelle seremonien når det er vaktskifte utenfor Buckingham Palace ble i dag avlyst, skriver BBC.

På et skilt utenfor palasset står det «No guard changing ceremony today».

Dette er en gammel seremoni som varer ca. 45 minutter. Da blir vaktene som har vært i tjeneste erstattet av nye vakter.

– Dypt bekymret

Storbritannias nye statsminister, som ble formelt innsatt i jobben av dronningen på Balmoral for bare to dager siden, sier i en uttalelse at hennes tanker og tankene til folket over hele landet nå går til dronningen og hennes familie.

– Hele befolkningen vil være dypt bekymret over nyhetene som kom fra Buckingham Palace rundt lunsjtider, sier Liz Truss.

Speaker i Underhuset, Lindsay Hoyle sier at hele parlamentet har dronningen i sine tanker og bønner.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele Underhuset når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til Hennes Majestet Dronningen.

SKOTSK SLOTT: Balmoral slott ligger i Aberdeenshire i Skottland, og er en av residensene til den britiske kongefamilien, og dronning Elizabeth tilbringer gjerne sommeren der.

Dronningens helse har vært sviktende den siste tiden. Under siste åpning av det britiske Parlamentet stilte prins Charles i morens sted og holdt det som er hans første trontale.

Ved statsministerskiftet måtte påtroppende statsminister Liz Truss og av avtroppende statsminister Boris Johnson reise til Skottland for å møte dronningen, istedenfor til Buckingham Palace som er det vanlige ved statsministerskifter.

I april fortalte dronning Elizabeth II at hun fortsatt var utmattet etter å ha fått covid-19 i februar.

Hun skal ha oppholdt seg på Balmoral siden juli i år.

Flere medier påpeker at BBCs programledere kledde seg i svart mens de rapporterer om Dronning Elizabeths helsetilstand, før hennes dødsfall ble bekreftet. Mirrorskrev at både nyhetsanker Huw Edwards og BBCs redaktør for kongestoff Nicholas Witchell stiller i svart dress og med svarte slips på skjermen.

Metro minnet om at BBCs reportere iførte seg svart bekledning da Prins Philip døde i april 2021.

Info Fakta om dronning Elizabeth II Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dager.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og syv måneder på tronen.

Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav.

Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001). (Kilder: NTB arkiv, BBC ) Vis mer

Leder for partiet Labour, Keir Starmer, uttrykket at hans tanker er med Hennes Majestet og hennes familie.

– Jeg er dypt bekymret over nyhetene fra Buckingham Palace. Jeg er med hele Storbritannia i håpet om at hun blir frisk, sa Starmer.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeons tanker er også med dronningen og hele kongefamilien nå.

– Vi føler alle dyp bekymring for meldingene som kommer om Hennes Majestets helse, skrev hun på Twitter før det ble kjent at dronningen var død.

– Mine bønner, og bønnene til folket, er med Hennes Majestet Dronningen i dag. Må Guds nærvær styrke og støtte Hennes Majestet, og dem som ivaretar henne ved Balmoral, sa erkebiskopen av Canterbury Justin Welby.

TOPPMØTE: Dronningen og den ferske statsministeren møttes tirsdag da førstnevnte formelt satte inn sistnevnte i jobben.

Tidligere statsminister for det konservative partiet David Cameron tvitrer også om en dyp bekymring.

– Jeg sender mine ektefølte tanker og bønner til Hennes Majestet Dronningen og kongefamilien i denne bekymringsfulle tiden.

Det hvite hus bekreftet torsdag ettermiddag at president Joe Biden har mottatt nyheten om dronning Elizabeths helse.

Dette melder Reuters.

– Bidens tanker er med dronningen og hennes familie, heter det i en uttalelse.

DOBBEL REGNBUE: Torsdag kveld viste en dobbel regnbue seg over Buckingham Palace der sore folkemengder har samlet seg til ære for dronning Elizabeth, som er alvorlig syk.

En lang karriere

Tidligere i år ble dronning Elizabeth behørig feiret etter å ha sittet på tronen i 70 år, som er det lengste noensinne for en britisk monark. Feiringen inkluderte blant annet en tre kilometer lang parade hvor mer enn 10 000 mennesker tok til gatene.

Dronning Elizabeths ektemann prins Philip døde 9. april 2021. Bildet av den sørgende dronningen som satt helt for seg selv under hans begravelse i St George's Chapel på Windsor Slott, gjorde stort inntrykk på en hel verden.

Dronning Elizabeth var også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode i en rekke land, blant annet Australia og Canada.

Dronning for flere generasjoner

Kongehusekspert og forfatter av boken «Konge!», Kristin Storrusten sier Dronning Elizabeth er en institusjon, med sin ekstremt lange regjeringstid. Senest for to dager siden møtte hun sin 15. britiske statsminister i løpet av sin tid som dronning.

– Vanligvis har en generasjon sin konge, men hun er dronningen for flere generasjoner. Hun representerer en kontinuitet som gjør det ekstra spesielt den dagen hun dør, sier Storrusten.

Eksperten beskriver Elizabeth som en veldig alvorstung ung kvinne da hun kom til makten.

– Og hun har holdt på at mennesket er underordnet institusjonen det er en del av.

Storrusten peker på at dette var særlig utfordrende da prinsesse Diana døde i 1997.

– Det er vanskelig fordi kongehuset aldri skal være de mest revolusjonære og nytenkende, men de skal heller ikke ligge bakerst. Det krever en politisk teft fra kongehuset og de rundt. Dronningen har falt bakpå noen ganger, for eksempel da Diana døde.