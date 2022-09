Buckingham Palace: Bekymret for dronningens helse

Legene som behandler dronning Elizabeth (96) anbefaler at hun forblir under medisinsk behandling.

Dronning Elizabeths leger er bekymret for hennes helse, melder Buckingham Palace.

– De har anbefalt at hun forblir under medisinsk oppfølging, heter det.

Dronningen blir værende ved Balmoral-slottet i Skottland, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge kilder ved det britiske kongehuset har familiemedlemer blitt varslet. Prins Charles, tronarvingen, og hans kone Camilla, har reist til Balmoral for å være til stede med dronningen.

De var allerede i området ettersom de har vært på deres landsted Birkhall, bare rundt 20 minutters kjøretur fra Balmoral-slottet.

Også prins William har reist til Balmoral.

DRONNNING: Elizabeth II for to dager siden i forbindelse med at hun formelt innsatte Storbritannias nye statsminister Liz Truss.

Storbritannias nye statsminister, som ble formelt innsatt i jobben av dronningen på Balmoral for bare to dager siden, sier i en uttalelse at hennes tanker og tankene til folket over hele landet nå går til dronningen og hennes familie.

– Hele befolkningen vil være dypt bekymret over nyhetene som kom fra Buckingham Palace rundt lunsjtider, sier Truss.

Speaker i Underhuset, Lindsay Hoyle sier at hele parliamentet har dronningen i sine tanker og bønner.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele Underhuset når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til Hennes majestet dronningen.

Leder for partiet Labour, Keir Starmer, sier at hans tanker er med hennes majestet og hennes familie.

– Jeg er dypt bekymret over nyhetene fra Buckingham Palace. Jeg er med hele Storbritannia i håpet om at hun blir frisk, sier Starmer.

TOPPMØTE: Dronningen og den ferske statsministeren møttes tirsdag da førstnevnte formelt satte inn sistnevnte i jobben.

En lang karriere

Tidligere i år ble dronning Elizabeth behørig feiret etter å ha sittet på tronen i 70 år, som er det lengste noensinne for en britisk monark. Feiringen inkluderte blant annet en tre kilometer lang parade hvor mer enn 10 000 mennesker tok til gatene.

Dronning Elizabeths ektemann prins Philip døde 9. april 2021. Bildet av den sørgende dronningen som satt helt for seg selv under hans begravelse i St George's Chapel på Windsor Slott, gjorde stort inntrykk på en hel verden.