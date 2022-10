Trine Dehli Cleve mistet faren sin

«Skal vi danse»-dommer Trine Dehli Cleve har mistet faren sin, fire måneder etter morens død.

Trine Dehli Cleve (61) er i sorg etter at hun mistet faren sin natt til fredag.

«Skal vi danse»-dommeren melde selv om den triste nyheten på Instagram.

– Tusen takk for den flotte fine pappaen du har vært, skriver hun.

Cleves far gikk bort kort tid etter at hun også mistet sin andre forelder. I juni ble det kjent at moren hennes hadde gått bort, 85 år gammel.

– En bauta i livet mitt har gitt himmelen en ny engel. Tusen Takk for at akkurat du var mammaen min, skrev Cleve på Instgram den gang.

Nå deler hun åpenhjertlig at foreldrene har blitt gjenforent med hverandre.

– Kjære fineste pappen min slapp taket og reiste etter mamma i natt. Nå er dere sammen igjen etter 65 års samliv og 4 1/2 måneds adskillelse.

Da Cleve mistet moren sin i juni, fortalte hun til «God kveld Norge» at moren var preget av sykdom den siste tiden.

– Mamma har levd et godt og innholdsrikt liv. Den siste tiden ble preget av Parkinson sykdom som gikk over i demens. Så sånn sett har vi mistet mamma for en tid tilbake.

Cleve deller årets dommerbord med Morten Hegseth og Merete Lingjærde.

Cleve har vært trofast dommer i det populære TV-programmet i en årreke. Da «Skal vi danse» gikk på lufta for første gang i 2006, var Cleve på plass i dommerstolen.

Hun konkurrerte selv i sportsdans og selskapsdans i mange år, med dansepartneren Geir Bakke. På åttitallet vant hun flertallige VM- og EM-medaljer.

Lørdag er det klart for den niende sendingen av «Skal vi danse: All stars».