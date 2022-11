FUGL FØNIKS: Da de la ned goSupermodel, var det nok ikke planen å gjenoppstå igjen allerede seks år senere.

Melder comeback for goSupermodel

Det skulle være over for godt, da nettsamfunnet la ned i 2016. Men nå reiser goSupermodel seg fra asken, bekrefter spillprodusenten.

– Vi har tenkt på det lenge, men trodde det var umulig å gjenopprette spillet og nettsamfunnet, forteller Rikke Møgelvang, som er administrerende direktør for danske Momio Aps, selskapet som eier rettighetene til Gosupermodel.

Likevel bestemte spillprodusenten å gjøre et siste forsøk. Og den som leter, skal finne. På en gammel server fant rettighetshaverne det de trenger. Nå har de bedt om økonomisk støtte for å få nettsamfunnet på beina igjen, og fansen lot ikke vente på seg.

– Vi måtte brainstorme hva vi kunne gjøre, med begrensede ressurser, og uten at det skulle gå utover allerede eksisterende spill og nettsamfunn, forklarer Møgelvang til VG.

Studentavisen Universitas meldte om finansieringen først.

TILBAKE: Gjennom en folkefinansiering bringer spillprodusent Momio goSupermodel tilbake.

300.000 brukere i Norge

Nettsamfunnet goSupermodel, ofte forkortet som gSm av brukerne, var et spill og forum med jenter mellom 10 og 16 år som målgruppe, ifølge The Guardian.

I spillet opprettet man sin egen modell-karakter, og spilte spill, satt sammen antrekk og chattet.

I Norge skal spillet ha hatt 300.000 brukere, skrev NRK i 2012. Det fikk også kritikk for å drive kjøpepress mot barn. Tek.no skrev i 2009 om hvordan goSupermodel tok betalt for medlemskap, som unge ofte betalte for uten foreldres samtykke.

goPenger: Det kostet «goPenger» å shoppe på goSupermodel – og snarveien til dissepengene var å betale på SMS. 250 goPenger kostet i 2009 20 kroner, viser oversikt hos Tek.no.

Da spillet ble lagt ned i 2016, var begrunnelsen synkende brukertall, og at nettforumer ikke passet inn i en verden full av smarttelefoner.

Nettsamfunnet var før dette særlig populært i Nord-Europa, ifølge rettighetseier Momio. Det skal ha vært over 30 millioner registrerte profiler på nettstedet.

Og det er altså disse brukerne som nå sørger for at spillet nå melder sin tilbakekomst.

Nådde målet i løpet av 12 timer

For å ha råd til de prosessene som kreves for å gjenopplive spillet, trenger spillprodusenten mer penger, skriver de i folkefinansieringen de igangsatte i slutten av oktober.

Målet var å samle inn 350.000 norske kroner. Allerede i løpet av de første 12 timene med finansiering, nådde Momio målet.

– Vi er helt satt ut og målløse av støtten vi får på innsamlingsaksjonen, sier Møgelvang til VG.

En drøy uke senere har det blitt samlet inn 555.000 kroner.

USIKKER FREMTID: Selv om goSupermodel kommer tilbake, er det usikkert hva som skjer med spillene. De krever nye teknologiske løsninger.

Overskuddet skal gå til å bringe tilbake flere funksjoner i spillet, opplyser Møgelvang.

Blant annet ønsker spillprodusentene å få råd til å oversette sidene til flere språk (som norsk) og gjenskape gamle spill som krever nye teknologiske løsninger.

Blant spillene man kunne spille var blant annet «Wardrobe Challenge», «Dance show», «Backstage Rush» og «Photoshoots».

Tilbake i desember

Spillprodusenten meldte i slutten av oktober at dersom det økonomiske målet ble nådd, ville en relansering i desember være sannsynlig.

– Vi er takknemlige og glade for at vi nå kan bringe goSupermodel tilbake allerede i desember, bekrefter Møgelvang.

Re-lanseringen vil ikke innebære at alle tidligere funksjoner vil være tilbake.

Alt ligger til rette for en moteriktig jul.