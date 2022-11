SAKSØKER: I februar 2023 skal Indiran møte i Oslo tingrett i håp om å få en høyere erstatningssum.

Realityprofil Mayoo Indiran saksøker staten

Mayoo Indiran (32) mener han kan kreve mer penger fra staten etter at politiet siktet han i en grov narkotikasak, og henla saken nesten fire år senere.

– Jeg håper jeg kan få en rettferdig avslutning og legge saken bak meg, sier Indiran på telefon til VG.

I mars ble det kjent at han fikk 140.000 kroner i oppreisning og erstatning fra staten etter en henlagt narkosak han ble beskyldt for i neste fire år.

Det var rett før julen i 2016 politiet pågrep Indiran for grov narkotikaforbrytelse, og varetektsfengslet ham i syv uker. Siktelsen hadde han mot seg i tre år og åtte måneder, frem til politiet henla saken mot ham på bevisets stilling i 2020.

Indiran og advokaten hans krevde tre millioner i tapte inntekter, og tidligere i år uttalte Indiran til VG at han vurderte gå til sak for å få en høyere erstatningssum.

Nå har han altså saksøkt staten, og i slutten av februar 2023 er det satt av to dager til rettsmøter i Oslo tingrett.

– Vi har sett på det juridiske, og det har vært en lang vurdering. Jeg føler jeg har rett til å kreve mer, sier Indiran til VG.

Kan ville kreve opp mot tre millioner

Hans advokat, Inam Ghous Ali, opplyser at summen på kravet er begrenset til en ytre ramme på tre millioner kroner.

– Vi arbeider fremover mot rettssaken med å underbygge kravet. Det kan bli aktuelt å nedjustere kravet i samsvar med dokumentasjonen som vi innhenter.

Han opplyser i tillegg at staten bestrider deres beregninger.

VG har vært i kontakt med advokat Bjarne Snipsøyr, som representerer staten ved justis og beredskapsdepartementet.

– Vi har forståelse for at saken har vært en belastning for ham. Han har fått en erstatning, og nå blir det opp til domstolen å vurdere om han har krav på mer, sier han.

– Uskyldig beskyldt

– Bakgrunnen for søksmålet er tapet han har hatt for å ha blitt uskyldig beskyldt for et alvorlig straffbart forhold i nesten fire år, sier advokat Ali.

Indiran har tidligere uttalt at narkotikasiktelsen gjorde at han ikke fikk jobber i underholdningsbransjen. Etter henleggelsen har han blant annet vært med i TV 2-programmene «Kompani Lauritzen» og «Sofa», samt hatt sin egen dokumentarserie på samme kanal.

Sivilrettsforvaltningen konkluderte derimot med at TV-personligheten ikke hadde lagt frem nok dokumentasjon på at det er sannsynlig at han ville hatt så store inntekter fra TV-bransjen.

I sitt krav skrev også Indiran og advokaten hans at de tre årene og åtte månedene reality-profilen måtte vente før saken mot ham ble henlagt, var så lenge at det var et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det var ikke Statens sivilrettsforvaltning enig i, og begrunnet det blant annet med at det var flere siktede i saken Indiran ble siktet i.

– Det er vi uenige i, saken til Mayoo ble sammen med få andre skilt ut, denne saken kunne og burde ha vært avgjort mye tidligere. Ingen skal måtte vente i nesten 4 år på endelig avgjørelse i sin straffesak, sa advokat Ali den gangen.

– Psykisk belastende å stå i

Den dag i dag sier Indiran at han opplever at folk ikke har fått med seg at han er uskyldig i narkosaken og at saken ble henlagt.

– Det var masse trøkk da saken sto på, men da den ble henlagt ble det ikke det. Hadde det vært opp til meg skulle jeg jo ønske at det aldri kom i medienes søkelys fra starten og det valget fikk ikke jeg ta. Men nå står jeg i det og jeg tar den kampen.

Nå håper han å snart kunne legge saken bak seg.

– Jeg skal ærlig innrømme at det har psykisk belastende å stå i dette, men til tider så føler jeg meg mye sterke og takler det mye bedre.