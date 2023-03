FÅR STØTTE: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise.

Knausgård tar Märtha og Durek i forsvar

I et nytt intervju støtter forfatteren Karl Ove Knausgård både prinsesse Märtha og forloveden Durek Verrett.

– Hvem hadde sett dette komme? En amerikaner, svart mann, en sjaman midt i den norske kongefamilien. Wow – er det mulig?

Det slår den kjente forfatteren fast i et intervju med den svenske avisen DN, hvor han tar både prinsesse Märtha og Durek Verrett i forsvar.

– Norge burde lytte mer til de begge, sier Knausgård.

Han mener å se en «intellektuell treghet» med tanke på hvordan Norge og nordmenn forholder seg til prinsessen.

– Det er en total avvisning av prinsesse Märtha og hennes tanker om universet. Hun er opptatt av det åndelige, om engler – og det er ikke normalt. Hun blir helt og holdent fordømt. Han blir helt og holdent fordømt i Norge. Det blir sett på som noe skammelig det de gjør. Men det er jo ikke det, det er noe søkende over det. Hvorfor skulle det være så farlig?

BØR LYTTE: Forfatteren Karl Ove Knausgård mener Norge bør lytte mer til prinsesse Märtha og Durek Verrett. I hvert fall gi dem en sjanse.

Knausgård mener også at Norge burde gi Durtek Verett en sjanse:

– Han mente at han kunne kurere covid med en medaljong eller noe sånt. Men hva er det hans sjamanisme handler om? Vi vet ikke. Så da får vi heller prøve å tenke «hva er dette – hva er det han gjør?».

Han sikter her til at Durek Verrett hevdet en spesiell medaljong var med og gjorde ham frisk fra corona – en medaljong han selger på sin hjemmeside for over 2000 kroner.

Medaljongen var også tema da prinsesse Märtha i et intervju med svensk TV i februar gikk hardt ut mot pressen, og forklarte hvor vanskelig det har vært i alle år og stå i søkelyset.

Karl Ove Knausgårds siste bok «Det tredje riket» ble utgitt i Norge i fjor høst. Boken fikk terningkast fire av VGs anmelder, som omtalte den som «litterær berg-og-dal-bane».