Esten Borgos / NRK

Selma Ibrahim er ny programleder i «Alle mot 1»

Ibrahim skal lede programmet sammen med Selda Ekiz og Thomas Engeset.

– Det er klart det er nervepirrende å lede et direktesendt program som hver lørdag samler så mange til TV-skjermen. Men det er også det som gjør det så spennende, sier Ibrahim i en pressemelding.

Ibrahim skal lede sjette sesong av gjettekonkurransen « Alle mot 1» på NRK, sammen med Selda Ekiz og Thomas Engeset.

Engeset hadde sin første sesong som programleder i fjor, mens Ekiz har vært med siden programmets oppstart i 2018.

I programmet konkurrerer én person mot seere i hele Norge, hvor deltakerne gjetter på utfallet av ulike eksperimenter. Potensielt kan deltakerne vinne100.000 kroner.

Forrige sesong ble sett av i snitt 663. 000 seere.

Esten Borgos / NRK

– Sammen med Thomas og Selda så er jeg sikker på at vi vil ha det så gøy at det smitter av på seerne, og jeg gleder meg spesielt til alle ville eksperimenter, sier Ibrahim som tidligere har vært programleder for blant annet MGPjr og NRK Supernytt.

– Føler meg som verdens heldigste fyr som får være med å leke i beste sendetid! Og nå får vi toppe laget med Selma i tillegg. Jeg kunne ikke vært mer glad for hvor rart og sjukt dette livet utspiller seg, sier Engeset i pressemeldingen.