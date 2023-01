Vixen Awards 2022: Dette er de nominerte

GAMLE LOGEN, OSLO (VG) I kveld vanker det heder og ære til landets influencere.

Vixen Awards har pågått siden 2010, og startet som en feiring av norske bloggere.

Prisutdelingen har siden utviklet seg til en influencer-event, en av landets største.

VG følger utdelingen, og under her er alle de nominerte. Jurymedlemmer nederst. Vinnerne markeres fortløpende når selve prisutdelingen starter.

Årets influencer: Mote

Jenny Skavlan - @jennyskavlan

Jonas Braaten - @jonasbraaten

Nina Sandbech - @ninasandbech

Morten Hegseth - @mortenhegseth

Rawdah Mohamed - @rawdis

Årets influencer: Beauty

Eveline Karlsen - @evelinekarlsen

Helene Heméra - @helenehemera

Julie Fiala - @julie__fiala

Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty

Tim Kristian - @tim.kristian

Årets influencer: Interiør, bolig og uterom

Mads Clemmetsen - @madspusseropp

Maren Baxter - @marenbaxter

Sindre Svines - @plantegutt

Stine Skoli Ommedal -@stineskoli

Tone Kroken - @tonekrok

Årets influencer: Mat

August og Martin - @augustogmartin

Ellen Aabol - @ellenaabol

Emilie Nereng - @emilienutrition

Ida Gran Jansen - @idagranjansen

Kristoffer Kaayne Kaalsaas - @kaaynelagermat

Årets influencer: Sport og trening

Hedvig Wessel - @hedvigwessel

Johannes Høsflot Klæbo - @johanneshk

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Magnus Midtbø - @magmidt

Odin Kalvø - @odinmkalvo

Årets influencer: Livsstil

Camilla Lorentzen - @camillalor

Hanna-Martine Slåttland Baller - @hannamartinee

Julie Lorentzen - @julieevlorentzen

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee

Årets influencer: Reise og friluftsliv

Elias+Kajsa - @eliasandkajsa

Helene Myhre - @helenemoo

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Julie Valsø - @julievalso

Nikolai Schirmer - @nikolaischirmer

Årets influencer: Underholdning

David Mokel - @davidmokel16

Johanne Massey - @johannemasseyy

Martha Leivestad - @marthaleivestad69

Nora Angeltveit - @noraangeltveit

Oskar Westerlin - @oskarwesterlin

Årets influencer: Helse

Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose

Maria Abrahamsen - @psyktdeg

Martine Halvorsen - @martine.halvs

Kaveh Rashidi - @kavehrashidi

Wasim Zahid - @wasimzahid

Årets influencer: Bærekraft

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Fæbrik - @jointhefaebrik

Kimiya Sajjadi - @kimiyasajjadi

Kristoffer Tvilde - @krisslovesfood

Mette Nygård Havre - @spisoppmaten

Årets Gullpenn

Anne Holt – Facebook

Frida Marie Grande - @frida.tegner

Ida Fladen - Ida med hjertet i hånden

Ida Jackson - @idajackson.no

Tonje Garvik - @tonjegarvik

Årets sterke mening

Anine Olsen - @4nine

Ingeborg Senneset - @ingeborgsenneset

Kaveh Rashidi - @kavehrashidi

Kristin Gjelsvik - @kristingjelsvik

Morten Marius Skau - @mort1rulle

Årets influencer: Business

Camilla Pihl - @camillapihl

Fæbrik - @jointhefaebrik

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Marit Røttingsnes Westlie - @frutimian

Årets stjerneskudd

David Mokel - @davidmokel16

Ghaem Zafar - @ghaem.zafar

Johanne Massey - @johannemasseyy

Selene Fjellvang Lie - @seleneliie

Sofia Grindeland - @sofiagrindelandd

Årets forbilde

Karoline Bratlien - @karoline.bratlien

Lise Klaveness - @liseklaveness

Morten Marius Skau - @mort1rulle

Sumaya Jirde Ali - @sumayajirde

Folkets favoritt

Julie Fiala - @julie__fiala

Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine

Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty

Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee

Therese Lien - @therese.lien

Årets influencer

Frida Marie Grande - @frida.tegner

Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar

Jenny Skavlan - @jennyskavlan

Julie Lorentzen - @julieevlorentzen

Mads Hansen - @mads_hansen11

Dette er juryen:

Astrid Valen-Utvik, forfatter og rådgiver i Valen-Utvik AS (juryleder)

Dag Robert Jerijervi, redaksjonssjef i Kampanje

Janne Monsen Tveit, musikkprodusent i NRK P3

Michael Ray Vera Cruz Angeles, kreatør i Also Known As og eier av Mike’s Corner

Anine Andrea Namork, digitalrådgiver og fagansvarlig influencer marketing i TRY

Isabelle Ringnes, entreprenør og foredragsholder

Håvard Bakken, fagsjef i ANFO/leder i FIM (Fagutvalget for influensermarkedsføring)

Helle Tjaberg, redaksjonssjef i Maison Interiør

Henriette Skådinn, rådgiver i Mindshare

Yrja Oftedahl, programleder og kommentator i E24

Tinashe Williamson, forfatter, skuespiller og modell

Morten Hegseth, programleder

Olga Stausberg, Customer Success Manager i inzpire.me

Morten Hegseth, Mads Clemmetsen, Oskar Westerlin, Ida Fladen og Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.