Sophie Elise på rød løper høsten 2022.

Rema 1000 setter Sophie Elise-godteri på vent

Sophie Elise Isachsens godteri var klart for å bli rullet ut i butikkene. Nå fryser Rema 1000 salget.

Etter planen skulle Sophie Elise Isachsen neste uke ha lansert sin nye merkevare, en godterilinje som føres av Rema 1000.

VG skrev i juni at merkevarehuset The Feelgood Company hadde søkt om varemerkenavnet «Candygirl by Sophie Elise».

Nå skriver TV 2 at Rema 1000 sperrer salg av produktet.

Rema 1000 skal ha sendt ut melding internt om at de velger å «fryse lanseringen» og at sukkervarene med navn Candy Girl er «sperret for salg i kasse», skriver TV 2.

Sophie Elise la ut dette bildet på Instagram om lanseringen av produktet tidlig i februar.

Hege Rognlien i Rema 1000 bekrefter til God kveld Norge at utsettelsen er en konsekvens etter delingen av det omdiskuterte Instagram-bildet.

– Situasjonen som er nå er uavklart. Derfor har vi valgt å holde igjen lansering inntil vi vet litt mer, sier hun til TV 2.

Hun bekrefter at det fortsatt er usikkert hvorvidt produktene kommer til å bli solgt eller ikke.

– Fordi situasjonen er så uavklart som den er, så er lanseringen midlertidig satt på hold.

– Vi vil gjøre en videre vurdering med leverandøren vår Scandza, Rognlien.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis. Han at opplyser at Candy Girl aldri har vært et produkt som skulle lanseres i Coop-butikkene.

Det samme gjelder for Norgesgruppen, som blant annet står bak Kiwi, Meny og Spar. Kommunikasjonssjef Kine Søyland sier produktet ikke skal lanseres hos dem, og at det heller aldri var planen.

Søndag publiserte Sophie Elise (28) et bilde av seg selv og en annen influencer i en bildekarusell på Instagram, hvor hun har 581.000 følgere.

Det aktuelle bildet ble raskt slettet fra bildekarusellen, men ikke før Mads Hansen (39) fanget det opp og publiserte det på sin Instagram til sine 505.000 følgere. Hansens innlegg ble ifølge ham selv fjernet av Instagram.

På bildet poserer Isachsen sammen med en annen profil foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man den andre profilen holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Under bildet skriver Sophie Elise: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»