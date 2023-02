PÅ PRISUTDELING: YouTube-paret Cody «Ko» Kolodziejzyk og Kelsey Kreppel på Golden Globe tidligere i år.

YouTube-par giftet seg

Cody Kolodziejzyk og Kelsey Kreppel giftet seg den første helgen i februar.

Det er paret selv som deler nyheten i sine sosiale medier.

Kolodziejzyk, best kjent som «Cody Ko» på internett, er populær på YouTube, med sine 5,94 millioner abonnenter.

Kanadieren slo gjennom på Vine. I dag har han i tillegg til stor følgerskare på YouTube, over to millioner følgere på både TikTok og Instagram.

Han er særlig kjent for sine videoer hvor han reagerer på ulike ting, under serien «That's Cringe» og for podkasten «Tiny Meat Gang», begge som han har sammen med youtuber Noel Miller.

Viser fram bryllupet på Instagram

Det er på Instagram youtuberen nå har delt bilder fra bryllupet med Kelsey Kreppel.

Kreppel er selv populær på sosiale medier, med flere hundre tusen følgere på ulike plattformer.

Paret skal ha vært sammen siden 2017, og ble forlovet i desember 2021.

I 2019 havnet Cody Ko i en feide med youtuber Jake Paul. Paul anklagde Ko for å drive med nettmobbing i sine reaksjons-videoer. Feiden førte til at Ko fikk nærmere 150.000 nye abonnenter på YouTube.

I forkant skal Ko ha delt flere videoer hvor han kritiserte Paul for å være et dårlig forbilde for barn.