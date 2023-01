Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett etter regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i juni 2022.

Durek Verrett bryter nye regler: − Fortsetter å snakke sammen

I en direktesending på TikTok snakker Durek Verrett (48) om kongen, dronningen og kronprins Haakon – kun to måneder etter kongehuset kom med en ordning om at han skulle la være.

I november ble det klart at prinsesse Märtha Louise (51) skal slutte å representere kongehuset. I den anledning kom kongehuset også med nye regler for Verrett og Märtha:

«Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet», sto det i pressemeldingen fra kongehuset.

Likevel har Durek Verrett brukt Märthas prinsessetittel på TikTok og Instagram, og omtalt flere medlemmer av den norske kongefamilien i sine sosiale mediekanaler. Dette er de samme kanalene han bruker i sin kommersielle virksomhet - blant annet til markedsføring av sin omdiskuterte medaljong, «Spirit Optimizer».

Verrett har omtalt medlemmer av kongefamilien etter de nye reglene:

I direktesending på Instagram

I direktesending på TikTok

– Hadde en samtale med min svigerfar

Etter at prins Harry hyllet den norske kongefamilien for å ta til orde mot rasisme, tok Verrett også til sosiale medier for å få frem dette budskapet. I en direktesending på TikTok i første halvdel av januar sa han blant annet følgende:

– Så dere innlegget jeg la ut om prins Harry? Jeg hadde en samtale med min svigerfar, kong Harald, og fortalte ham om svart kultur og det jeg har gått gjennom. Jeg viste ham alle drapstruslene og alle raseangrepene jeg har vært borti og så videre. Og du vet, det var så snilt av ham å sette seg ned med meg, og også dronningen, og høre på alt jeg hadde å si. Det var virkelig vakkert.

Brukte prinsessetittelen på TikTok

I samme sending på TikTok sa han også at han er glad for at prins Harry har innsett arbeidet han og «prinsesse Märtha» har gjort for å kunne snakke med hennes foreldre, kongeparet, om rasisme og hva han og Märtha har gått gjennom.

I tillegg skal han ha fortalt kongen om hvordan det er for ham å skulle gifte seg inn i kongefamilien, og «hvor mye pressen har løyet og manipulert ting jeg sier fra det de vet».

– Poenget mitt er, du vet, det er galskap. Og så for han å være en så klok konge, sette seg ned og si: «Hør her, jeg skal sette meg ned, dronningen skal sette seg ned, prinsen skal sette seg ned, og vi vil høre alt om hvordan det er for deg som svart mann, hvordan det var for deg da du vokste opp, hvordan rasisme ser ut, alle de forskjellige måtene rasisme viser seg på og alle tingene som du har jobbet med».

På samme måte omtalte han også medlemmer av kongefamilien i en direktesending på Instagram rundt samme tid:

– Og det faktum at han (kong Harald red.anm.) og dronning Sonja satte seg ned for å høre meg og hele familien, det bare virkelig viser hvor mye kjærlighet de har til meg, hvor mye kjærlighet jeg har for dem og storheten til denne familien og hvor progressive de er. Og å ha en så progressiv konge i Norge, er ganske fantastisk.

For et par dager siden brukte Verrett også Märthas prinsessetittel i en direktesending på Instagram.

– Fortsetter å snakke sammen

VG har spurt kongehuset hvordan de og kongen stiller seg til at Verrett fortsetter å uttale seg om kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler selv etter presiseringene i pressemeldingen.

– Gjennom de gode samtalene i høst kom kongefamilien frem til felles forståelse og enighet om veien videre. Kongefamilien fortsetter å snakke sammen, mens ordningen går seg til, som H.M. Kongen også sa i intervjuet om dette i november, skriver kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, i en tekstmelding til VG.

VG har kontaktet Durek Verrett, uten å få svar.