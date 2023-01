STJERNEPAR: Chrissy Teigen og John Legend på Grammy Awards i Los Angeles i fjor vår.

Chrissy Teigen viser frem babyen – og røper navnet

Chrissy Teigen (37) og John Legend (44) fikk sitt tredje barn 13. januar. Nå deler de et glimt av den nyfødte datteren.

«Hun er her!», skriver Teigen til sine 40 millioner følgere på Instagram, under et bilde av den lille tulla med sine to eldre søsken, Luna og Miles.

Hun legger til at jenta har fått navnet Esti Maxine Stephens.

«Familien kunne ikke vært lykkeligere. Pappa gråter gledestårer hver kveld over å se Luna og Miles så fulle av kjærlighet», skriver den nybakte trebarnsmoren.

«Og jeg erfarer at man fortsatt trenger bleier selv om man har tatt keisersnitt», legger hun til.

«Vi er velsignet. Tusen takk for all kjærlighet og lykkønskninger. Vi føler det!», skriver TV-kjendisen, modellen, influenceren og kokebokforfatteren.

John Legend røpet familieforøkelsen fra scenen under en konsert tidligere denne måneden. Men det er første gang Teigen kommenterer at babyen har meldt sin ankomst.

Mistet barn

Stjerneparet var sønderknust da de mistet sin ufødte sønn halvveis i svangerskapet i oktober 2020.

Men de ga ikke opp håpet om familieforøkelse. Teigen har vært åpen om prosessen rundt assistert befruktning, såkalt IVF-behandling.

«Jeg vil at dere skal vite at jeg er i full sving med å spare så mange egg som mulig og forhåpentlig skape noen sterke, sunne embryoer», meldte hun i februar i fjor.