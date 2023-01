TILTALT: Kristian Valen har uttalt at han mener det er «absurd» at saken mot ham havnet i domstolene.

Aktor ber om ett års fengsel for Kristian Valen

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndighetene mener våpnene de fant på Kristian Valens adresse er et «farlig legosett».

– Aktor mener en passende straff i denne saken er ubetinget fengsel i ett år, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Dersom retten kommer frem til at Valen skal dømmes til ubetinget fengsel i ett år, betyr det at han må sone straffen i fengsel. Aktor sier utgangspunktet for straffeutmålingen er ett år og fire til fem måneder - men at Valen skal få strafferabatt for liggetid i saken.

Valen har de siste dagene forsøkt å bevise sin uskyld i Oslo tingrett. Han rister på hodet når aktor sier hva påtalemyndighetene mener er en passende straff.

Han er tiltalt for grov overtredelse av våpenloven, ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse – og nekter straffskyld.

I 2020 fant politiet fem skytevåpen og seks våpendeler på Valens adresse som ikke var deaktivert riktig i henhold til regelverket. Totalt krever politiet inndragelse av over 50 våpen og våpenlignende gjenstander, ifølge tiltalen.

VISTE FREM: Sakkyndig vitne Øivind Strand plasserte våpnene på bordet i sal 127 i Oslo tingrett.

Valen har uttalt i sin forklaring at det er politiet og velrenommerte våpenforhandlere som har utført plomberingen på våpnene han bruker som filmrekvisitter – og mener han derfor ikke kan klandres.

– Det betviles ikke at mye har blitt brukt som rekvisitter. Tiltalte er en mann med mange talenter. Han har satt sitt preg på scenekunsten og skal fortsette med det, sier medaktor Patricia Skaldebø-Rød i sin prosedyre.

Hun sier at våpenbesittelse berører samfunnsvernet, og spørsmålet er om besittelsen kan være samfunnsskadelig.

«Legosett»

Aktor beskriver politibeslaget fra 2020 som et «legosett» – og sier flere av våpendelene er kompatible og kan bygges om til et militært krigsvåpen.

– Dette er ikke ufarlige rekvisita, men et farlig byggesett.

Aktoratet bemerker at det ikke er noe som tyder på at Valen selv hadde tenkt til å gjøre dette, men påpeker blant annet at våpnene ble funnet i en bod - og at boder erfaringsmessig kan bli utsatt for innbrudd.

Onsdag vitnet politibetjent Øivind Strand i Kripos – som undersøker en mengde deaktiverte skytevåpen hvert år.

Forsvarer Heiberg har uttalt at Valen ikke kan holdes ansvarlig for våpnene som ikke har vært deaktivert i henhold til regelverket.

Strand uttalte at det var ett av våpnene som Valen er tiltalt for som er funksjonelt. Aktor spurte Strand om det var mulig å «bygge lego» med delene på bordet for å bygge et militært stridsvåpen.

– Ja, forutsatt at man hadde et sluttstykke som på det tidspunktet var enkelt å få tak i, sa Strand.

– Hva betyr det? spurte aktor.

– Det betyr at det kan bli farlige skytevåpen.

Mener Valen ikke kan klandres

Ifølge regelverket må skytevåpen være gjort «varig ubrukbare» for at det skal være lovlig å oppbevare – våpenet skal altså aldri kunne bli brukt som et skytevåpen igjen.

Strand sa at reguleringene i forhold til hva som skal til for at et våpen er varig ubrukbart tidligere har vært uklare.

Det er sjeldent at de får inn våpen som er deaktivert riktig i henhold til den nye våpenloven, sa han.

Forsvarer Bernt Heiberg har i retten uttalt at tre av våpnene som Valen er tiltalt for var i politibeslaget i forbindelse med en skyteepisode hjemme hos Valen i 2007. Han har satt spørsmålstegn med hvorfor Valen har fått våpenet utlevert igjen dersom politiet mente de ikke var deaktivert riktig.

Forsvarer Heiberg mener Valen ikke kan holdes ansvarlig for våpnene som ikke har vært deaktivert i henhold til regelverket.

Aktor mener Valen har et større ansvar for å kjenne regelverket når han har en profesjonell virksomhet hvor våpen og våpengjenstander brukes – og at han har opptrådt grovt uaktsomt.

– Han har ingen kontroll på hva han har og ikke har.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen.

Filmrekvisitter

Våpnene har han samlet på som en interesse, men også brukt som filmrekvisitter gjennom produksjonsselskapet sitt.

Mandag ble det vist en rekke sketsjer og musikkvideoer som Valen har laget, hvor det var en betydelig andel rekvisitter og våpen.

– Valen har siden 2007 hatt et fokus på bruk av rekvisitter og våpen i sin virksomhet. De er til stede i sketsjer, på sceneshow, og i TV-serier. Valen har etter det ble medieoppmerksomhet i 2007, etter han avfyrte et skudd i leiligheten sin, vært sarkastisk på egne vegne, og fokusert på «våpen-Valen» som karakter, sa forsvarer Heiberg i retten.

På skjermene i retten ble blant annet vist en sketsj Valen laget i forbindelse med prisutdelingen Gullfisken på TV 2. Valen sa TV 2 foreslo å lage en sketsj der han tok et oppgjør med medias bilde av «Våpen-Valen».

Påtalemyndigheten sier de ser alvorlig på alle saker som omhandler våpen.

– Valen sier dette er filmrekvisitter?

– Det gjør det ikke mer lovlig, sa aktor Meeg-Bentzen mandag.