TIÅRING: En smilende prins på trappene i Windsor i Storbitannia. Bildet er delt av Kensington Palace fredag kveld.

Prins George fyller ti år – deler nytt bilde

Lørdag fyller britiske prins George – prins William og prinsesse Kates eldste sønn – ti år.

Den unge prinsen er den andre i arverekken til den britiske tronen, og vil etter planen bli konge etter sin far prins William og bestefar kong Charles.

Prinsen, som har det fulle navnet George Alexander Louis, ble født 22. juli 2013. Han fyller dermed ti år lørdag 22. juli.

I den anledningen har Kensington Palace delt et ferskt bilde av den kommende kongen, kledd i rutete skjorte, smilende på trappene til Windsor-slottet.

Ifølge Katie Nicholl, som er Entertainment Tonights kongehusekspert, skal prinsen feire dagen med familie, nære venner og klassekamerater.

– Det kommer ikke til å være noe show. En overdådig fest der det er brukt mye penger er ikke William og Kates stil, sier hun.

Prinsen har vokst opp i rampelyset, og idet Storbritannias fremtidige konge går inn i sitt andre tiår spekulerer britiske medier i hva fremtiden hans vil bringe.

Brittani Barger, som driver nettstedet Royal Central, sier til avisen Daily Telegraph at prins William følger opp den unge prinsen tett med tanke på fremtiden.

– Han vet så altfor godt hvilket press som ligger i den rollen, og hva som forventes av ham, sier hun.

Og prins George har allerede hatt flere ærefulle oppdrag.

I mai ble han – ifølge The Telegraph – den yngste vordende monarken gjennom tidene i Storbritannia, til å ha en såkalt «Pages of Honour»-rolle under en kroning. Det skjedde da bestefaren Charles ble kronet til Storbritannias nye konge.

