GÅTT BORT: Den anerkjente sangeren Tony Bennett er død.

Jazzlegenden Tony Bennett er død

Pop- og jazzsangeren Tony Bennett ble 96 år gammel.

Jazzmusikeren Tony Bennett døde fredag i en alder av 96, kun to uker før sin 97-årsdag.

Publisist Sylvia Weiner bekreftet sangerens død til The Associated Press. Han skal ha gått bort i sin hjemby New York.

Dødsårsaken er ikke kjent.

I 2021 fortalte Bennetts kone, Susan Crow AARP Magazine at mannen hadde blitt diagnostisert med Alzheimers i 2016.

– Han spurte meg hva Alzheimer er, og jeg forklarte, men han forsto det ikke. Han sa bare at han følte seg fin fysisk. Ingenting forandret seg i livet hans, det som ble forandret la han ikke merke til, fortalte kona Susan Crow i intervjuet ifølge Entertainment Weekley.

Jazzlegenden har gitt ut mer enn 70 album og vunnet 19 Grammy-priser.

SAMARBEIDET: Tony Bennett og Lady Gaga solgte blant annet til gull i både USA og Australia, og platinum i Brasil og Canada, for albumet «Cheek to Cheek».

Bennett er også kjent for sine opptredener med artister som Frank Sinatra og Lady Gaga. I 2021 holdt jazzlegenden to konserter sammen med Gaga.

– En gave til oss alle, skrev CNN om de to konsertene.

De to ga også i 2014 ut albumet «Cheek to Cheek», som toppet hitlistene i flere land.

I 1995 ble Bennet tildelt den gjeve prisen «MusiCares Person of the Year.» Prisen gis årlig til personer som har utmerket seg innen filantropi og gitt viktige bidrag til musikken.

Fire måneder før Amy Winehouse døde, spilte de inn duetten «Body and Soul» sammen.

Se videoen her: