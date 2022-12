Stian Blipp, her fra et VG-intervju i fjor.

Stian Blipp: − Visste ikke hva jeg slet med før det smalt

Stian Blipp (32) forteller at han har fått enorm respons og støtte etter å ha vært åpen om at han har gått gjennom en fysisk og psykisk knekk.

– Det var viktig for meg å få sagt det, også er det ekstremt deilig og se at det er noen som finner hjelp i det, sier programleder og komiker Stian Blipp.

I slutten av november avlyste han alle planlagte standupshow han hadde før jul. Stand Up Norge skrev i en pressemelding at Blipp hadde vært «åpen om at han har møtt veggen og gått på en smell, både fysisk og psykisk».

Avlysningen kom kort tid etter at han under «Lindmo» fortalte åpent om at han har slitt med depresjon, og at det i sommer svartnet for han som følge av et panikkanfall.

VG møter Blipp i forbindelse med lanseringen av hans nye show «Spice of life», som har premiere på Prime Video 16. november.

Programmet beskriver han som et «feelgood»-program hvor han ønsker at seerne skal sitte igjen med en god følelse – etter å ha «pranket» kjendiser og utført gameshow med folk på gaten.

Innspillingen startet før sommeren, forteller han.

– Da jeg lagde dette så visste jeg ikke hva jeg slet med før det smalt. Det at det nå skal nå meg igjen på andre siden, nesten som en påminnelse til meg selv om at ting kan være fett og gøy og spennende, er jo tilfeldig – eller kanskje også ment to be. Hvem vet.

«Kommer til å ta tid»

Standupshowet «Cirque du Blipp» skulle etter planen gå på Latter i Oslo og på Forum Scene i Bergen fra september og frem mot jul. I november sa Blipp til VG at han hadde gledet seg, men at han underveis i det første showet, kjente han at det var for tidlig.

– Det er kanskje første gang i mitt liv at jeg har måttet finne den tålmodigheten jeg aldri har hatt til å skjønne at, «ah dette kommer til å ta litt tid».

– Det går rolig oppover med den vitende om at jeg er ikke tilbake og tar «backflips» om en måned eller to. Men kanskje om fire eller fem så er man på en måte tilbake i støtet.

Han legger ikke skjul på at det har vært vanskelig.

– Jeg venter jo hele tiden på at jeg skal våkne opp en dag og «boom» der er jeg., men en «backflip» ut av sengen og karatespark ut døren.

– Men det går litt og litt bedre for hver dag.

Enorm respons

– Hvordan har responsen vært etter at du har vært åpen om hvordan du har hatt det?

– Responsen har vært enorm. Den har spent fra støtte og tilbakemeldinger og til vonde historier, og egentlig fine historier.

Han forteller at han har fått melding fra folk som går gjennom lignende, men også av pårørende som ser noen nære går gjennom lignende.

– Det er veldig typisk at når man er i den tilstanden som jeg var i, så er det vanskelig å nå inn. Man kan til og med bli sint hvis noen plutselig sier at man bør gå og prate med noen. «hva mener du». Folk kan bli defensive, og det kan skape mer avstand.

Derfor var det så viktig for ham å være åpen om hva han hadde gått gjennom.

– Man går med det på innsiden og tenker det går over, at alle andre får det til. Så når man snakker om det føler folk seg oppriktig mindre alene.

Stian Blipp er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.