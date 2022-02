BEGGE SMITTET: Prins Charles og hertuginne Camilla, her på et offisielt oppdrag i London 9. februar i år.

Hertuginne Camilla har fått corona

Hertuginne Camilla (74) er smittet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder PA News ifølge Reuters.

En talsperson for kongehuset opplyser at hertuginnen er i selvisolasjon, og at de følger myndighetenes retningslinjer.

Hun er vaksinert tre ganger.

Nyheten kommer få dager etter at det ble kunngjort at ektemannen, prins Charles (73), har fått corona for andre gang. Første gang var i mars 2020.

Det er første gang hertuginnen er smittet.

Prins Charles har måttet avlyse en rekke offisielle planer på grunn av smitten.

Flere kongelige har den siste tiden fått corona, deriblant det svenske kongeparet og danskenes dronning Margrethe (81).

Dronning Elizabeth (95) uttalte da britene nylig feiret hennes 70 år på tronen at hennes «inderlige ønske» er at Camilla blir dronning når prins Charles en gang tar over som regent.