SAKSØKT: Kvinnen som nå har saksøkt Snoop Dogg skal ha forsøkt å kommet til enighet i et privat forhandlingsmøte for et par dager siden, men møte skal ikke ha ført til enighet.

Snoop Dogg saksøkt for påstått seksuelt overgrep

En kvinne har saksøkt den verdenskjente rapperen etter en hendelse i 2013 der hun hevder han tvang henne til å utføre oralsex på ham.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Rolling Stone, som har fått tilgang på rettsdokumenter som skal ha blitt levert til den føderale domstolen i Los Angeles onsdag.

Nettstedet skriver at kvinnen tidligere skal ha jobbet som danser for artisten, og at hun ikke har turt å gå til sak tidligere fordi hun har vært redd for sin egen jobbsikkerhet.

Ifølge rettsdokumentene skal hendelsen ha skjedd i mai 2013, etter en Snoop Dogg-konsert i California. Kvinnen skal ha takket ja til å bli kjørt hjem av en venn av artisten, og skal så ha endt opp i hans hjem mot hennes vilje.

Kvinnen hevder at mannen forgrep seg på henne seksuelt, før han skal ha presset henne til å bli med til Snoop Doggs studio hvor rapperen filmet inn TV-serien «Snoop Doggs Double G News Network.» – med en oppfordring om at et godt forhold til rapperen kunne gi henne et karriereløft.

I studioet skal kvinnen ha følt seg dårlig og gått på toalettet. Ifølge nettstedet skal Snoop Dogg deretter ha kommet inn og tvunget henne til å utføre oralsex på ham.

Søksmålet som nå er levert er mot både Snoop Dogg og vennen hans.

Kvinnen skal ifølge rettsdokumentene først ha forsøkt å komme til en løsning med dem privat i et meglingsmøte som ble holdt 8 februar i år, men møtet førte ikke til enighet mellom partene.

Snoop Dogg har foreløpig ikke uttalt seg offentlig om søksmålet, men rett etter at forhandlingsmøtet var ferdig skal han ha postet følgende på Instagram:

«Gold digger-sesongen er her, vær forsiktig».

Det er foreløpig ikke kjent hvordan vennen til Snoop Dogg stiller seg til anklagene.

Dette er ikke første gang Snoop Dogg er saksøkt for seksuelt overgrep. I 2005 saksøkte en annen kvinne ham for voldtekt. Hun hevdet at hun ble utsatt for gjengvoldtekt to år tidligere, og at Snoop Dogg var blant gjerningsmennene.