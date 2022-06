Jeff Beck-konsert i Oslo får ny dato

Det blir ingen konsert med Jeff Beck og Johnny Depp på Sentrum Scene fredag.

– Vi er veldig heldige som har et fleksibelt band, innstilt på å gjennomføre konserten en uke senere, sier arrangør Peer Osmundsvaag i All Things Live til VG.

Han avviser at det er Johnny Depp som har fått covid, og sier at det er en i bandet som har testet positiv på covid.

– Dessverre har et medlem i Jeff Becks band testet positivt for covid. Morgendagens konsert på Sentrum Scene er derfor kansellert, men en ny konsert settes opp samme dag som den planlagte ekstrakonserten 2. juli, skriver Sentrum Scene i en pressemelding.

Konserten på Sentrum Scene i Oslo fredag skulle vært den første av fire på norsk jord, og ble raskt utsolgt etter at det ble kjent at Depp skulle spille.

Britisk rockegitarist Jeff Beck (77) og Hollywoodstjerne og musiker Johnny Depp (59) på scenen sammen i Finland 19. juni i år.

– Da et av bandmedlemmene har fått covid, og for sikkerhets skyld så må vi dessverre avlyse fremføringen den 24. juni. Et nytt show har blitt lagt til den 2. juli, og billettene vil være gyldige til den konserten, heter det i en uttalelse fra bandet.

Lørdag skal de etter planen spille på Tahitifestivalen i Kristiansund. Festivalsjef Thomas Ingebrigtsen Lem sier til VG at de så langt ikke har fått bekreftet om Jeff Beck avlyser.

– Akkurat nå er situasjonen litt uoversiktlig, men vi prøver å finne ut av ting. Hvis det blir avlyst blir det ikke noe søvn på meg i natt, sier festivalsjefen.

Hollywood-stjernen møtte den britiske gitarlegenden første gang i 2016. Siden har Beck bidratt på en av låtene til Depps rockeband The Hollywood Vampires.

I 2020 ga Depp og Beck også ut en versjon av John Lennons «Isolation» sammen. I sommer slipper de to et helt album sammen kalt «18».

– Da Johnny og jeg startet å spille sammen, så tente det virkelig vår ungdommelige ånd og kreativitet. Vi vitset om at vi følte oss 18 år gamle igjen, så da ble det albumtittelen også, har Beck uttalt.

I begynnelsen av juni kom omsider dommen i rettssaken. Juryen landet på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Etter at rettssaken var over dro Depp rett fra delstaten Virginia i USA til England for å være med på Becks Europa-turné.

Beck er anerkjent som en av verdens fremste gitarister, og karrieren hans strekker seg helt tilbake til tidlig 60-tall. I 1965 erstattet han Eric Clapton i gruppa The Yardbirds. Briten har siden også hatt en lengre solokarriere.