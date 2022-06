JUBILANT: Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar.

Stenger Deichmans hovedbibliotek for å feire prinsesse Ingrid Alexandra

Oslos hovedbibliotek stenger dørene førstkommende torsdag for alle andre enn dem som skal feire prinsessens 18-årsdag på etterskudd.

Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen måtte settes på vent på grunn av pandemien. Denne uken blir det festligheter for prinsessen. Ingrid Alexandras myndighetsdag skal feires 16. og 17. juni.

Regjeringen vil markere begivenheten med en festmiddag for bursdagsbarnet 16. juni.

Og det skjer i Deichman Bjørvika i hovedstaden, som i fjor ble kåret til verdens beste folkebibliotek av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA.

Der skal regjeringen arrangere festmiddag for prinsesse Ingrid Alexandra. Ungdommer fra hele landet er invitert til feiringen, sammen med kongefamilien, regjeringen, kulturpersonligheter, forskere, idrettsutøvere og andre som har utmerket seg på sine områder.

Det betyr at andre gjester kommer til stengt dør torsdag.

– Sjeldent unntak

– Det skal mye til før et folkebibliotek stenger dørene for lånerne, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika, i en pressemelding.

– Vi holder normalt åpent syv dager i uken, nesten alle dager i året. Når regjeringen, med folk fra hele Norge representert, vil feire landets fremtidige dronning, gjør vi et unntak fra hovedregelen om å holde åpent så mange dager som mulig, forklarer hun.

Lie sier hun godt forstår at det å stenge blir en ulempe for lånerne.

– Dette er et sjeldent unntak, sier Lie.

Det er ikke bare lånere som ikke slipper inn torsdag. Sikkerhetskravene og festens omfang er årsaken til at også leietagere i bygningen, som restauranten Centropa og butikken Nomaden, og storparten av Deichmans ansatte heller ikke kan være til stede.

I pressemeldingen oppfordres folk til å benytte et av Deichmans andre lokalbiblioteker. Deichman har 18 andre biblioteker.

Det opplyses for øvrig at Deichman Bjørvika i 2022 vil være åpent for alle 357 dager, og at «planen var 358 dager».

Deichmans skriver i pressemeldingen at det er en anerkjennelse i at Deichman Bjørvika ønskes for å feire tronarvingens myndighetsdag.

I tillegg til selve måltidet og gjestene, vil musikk og andre kulturinnslag sette søkelys på kongehusets plass i dagens moderne og mangfoldige Norge. Til middagen vil alle landets statsforvaltere velge ut en ung deltager fra sitt fylke. I tillegg vil et medlem av Ungdommens fylkesråd i alle fylkene bli invitert.

– Myndighetsdagen er en stor begivenhet i alle unge menneskers liv. Det gjelder ikke minst for en tronarving som skal representere Norge og det norske folk, og jeg ser frem til å feire denne store dagen, sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens nettsider.

Fredag 17. juni feires prinsessen med en gallamiddag på Slottet.