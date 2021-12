Artister reagerer på Glimts gullfeiring: − Et svik

Jørgen «Joddski» Nordeng (43) er provosert over det han fikk se i kjølvannet av Bodø/Glimts feiring av seriegullet søndag. Det samme er Åge Sten Nilsen (52).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et Facebook-innlegg har nordlendingen Joddski lagt ut bilder fra kampene i Eliteserien og feiringen til de gulkledde i Mjøndalen.

«Observerte ETT munnbind der. Sånn litt å bli pissa på med gul og svart fotballurin», skriver han blant annet.

Til Avisa Nordland utdyper rapperen:

– Det er helt vilt. Vi har for fjerde gang fått dratt teppet under hele kultursektoren. Det er noe som har skjedd på veldig kort varsel. Vi vet ikke noe om kompensasjon eller noe om hva som skjer.

OPPRØRT: Rapper Joddski.

De nye, skjerpede koronarestriksjonene gjaldt ikke Eliteserien ettersom myndighetene presiserte at fulle tribuner utendørs fortsatt er mulig.

Joddski sier til AN at kampene burde gått for tomme tribuner.

– I denne runden er ikke kulturbransjen lei. Vi er «pissed off». Det er gått for langt. Kvalmende, tordner han videre.

Selv skulle Joddski holdt konsert på Svømmehallen Scene hjemme i Bodø lørdag med Tungtvann, men den ble utsatt.

– Det føles som et svik og en hån mot jobben vår.

REAGERER: Åge Sten Nilsen.

Også artist Åge Sten Nilsen er oppgitt.

«Mens kulturarrangører må avlyse og sørge for den berømte meteren, er det tydeligvis fritt frem for publikum under fotballarranegement ... Hvor er logikken? Nå MÅ det reageres», skriver han i gruppen Bransja Prat på Facebook.

En svært opprørt Nilsen sier til VG at han nesten ikke tror det han er vitne til.

– Jeg blir helt i harnisk mister rett og slett troen på menneskeheten. Nå er det lavmål, sier han.

– Har ikke denne bransjen blitt hånet før, så har den i hvert fall blitt det nå.

– Noe er direkte galt

Sarpsborg-rockeren sier at han også blir kraftig provosert over å se fotballnyheten bli presentert av smilende nyhetsankere – etter at nettopp smittevern og omikron har vært omtalt i samme sending.

– Det er en hån.

Nilsen sier at selv om fotballfeiringen foregår utendørs, så viser bildene at folk «omtrent ligger oppå hverandre».

– Noe er direkte galt. Etter alt min bransje har gått gjennom, og alle spisestedene, så må vi sitte og se på dette? Mens folk er permittert og mister jobber? Jeg har snart ikke tillit igjen til våre venner på Stortinget. Jeg blir rett og slett sjokkert over at det er mulig.

Også Askil Holm (41) kommenterer i Bransja prat, under et bilde tatt av TV-skjermen, som viser fotballsupprotere:

«Maks 50 på konserter uten faste tilviste sitteplasser. Dette er bilde fra kl 23.15 i kveld i Bodø».

Kulturdepartementet presiserte overfor NTB at munnbind likevel var påbudt utendørs der man ikke kunne holde én meters avstand. Det påbudet var det flere som så ut til å bryte på diverse arenaer søndag.