PÅSKEPARADIS: Prinsehytta – kongefamiliens påskeparadis ligger idyllisk til ved Sikkilsdalshorn, 1565 meter over havet i Jotunheimens forgård,

Kongeparet med beltevogn til påskeparadiset

Prinsehytta i Sikkilsdalen er kongefamiliens påskeparadis. Her har kongefamilien helt siden 1924 feiret påske i god gammel norsk tradisjon. Også i år feirer kongen og dronningen påsken her i Jotunheimens forgård.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det bekrefter Slottets assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen overfor VG.

– Påskene i Sikkilsdalen er noe helt for seg selv. Fjellet i hvit vinterdrakt er om mulig enda vakrere enn om sommeren, skriver dronning Sonja i boken «Kongens hus – alle kongeparets steder» som hun har forfattet sammen med Ole Rikard Høisæther og Thomas Thiis Evensen.

PRINSEHYTTA: Slik ser Prinsehytta ut i dag og det er kongeparets private eiendom. Den ble bygget og gitt til de svenske prinsene Gustaf Adolf, Wilhelm og Erik mens Norge og Sverige fortsatt var i union. Den sto ferdig i 1902.

Prinsehytta ligger vakkert til ved foten av Sikkilsdalshorn, 1565 meter over havet i Jotunheimens forgård.

Mens de aller fleste av oss nå kan kjøre bil helt frem til hytta, er det ikke like greit for kongen og dronningen å komme seg til fjells i påsken.

SKJERMET BELIGGENHET: Prinsehytta ligger skjermet til fra turveien som går forbi porten og opp til hytta.

– Etter noen timers togtur og videre i bil en god time, må siste del av reisen inn til Prinsehytta foregå med beltevogn. Der sitter vi ganske mørkt, det er kun små «glugger» å titte ut gjennom. Det tar nok en time å skumpe inn til påskeparadiset, før vi blir lukket ut av kjøretøyet, skriver dronningen videre i boken.

Prinsehytta er kongeparets private eiendom. Den ble bygget og gitt til de svenske prinsene Gustaf Adolf, Wilhelm og Erik mens Norge og Sverige fortsatt var i union. Den sto ferdig i 1902. Men etter unionsoppløsningen i 1905 ble hytta for det meste stående ubrukt. Daværende kronprins Olav fikk den i gave av svenskene til sin myndighetsdag i 1924.

Opprinnelig var det en laftet tømmerhytte bestående av åtte rom. Kong Olav fikk etter hvert bygget til flere hus rundt den gamle hytta. Det er også blitt bygget to naust nede ved vannet, og et tømmerhus er blitt flyttet fra Skaugum til Prinsehytta. Det er også blitt oppført et nytt tun med tilbygg for staben og eskorten, som har fått moderne fasiliteter, blant annet med dusj, noe Prinsehytta ikke har hatt før nå. Det er heller ikke mange år siden utedo var det eneste alternativet, men nå er det blitt mer moderne og tidsriktig på denne fronten også.

LANGE PÅSKETRADISJONER: Kong Harald og dronning Sonja har tradisjoner når det gjelder å feire påske i Sikkilsdalen. Dette bildet sammen med daværende kong Olav, er tatt i påsken 1968 mens de fortsatt var forlovet.

– Den opprinnelige stuen er i dag mer enn dobbelt så stor ved at man har slått den sammen med to tidligere soverom, som lå der dagens spisestue ligger. Monogrammet til Kronprins Olav og Kronprinsesse Märtha fra 1930-årene er blitt supplert med Kongeparets monogram, skriver medforfatter av «Kongens hus», Ole Rikard Høisæther i boken.

Som for hyttefolk flest er det faktisk ikke bare innleide håndverkere som har stått for all jobbingen på Prinsehytta.

– Dugnad med venner har vi hatt flere ganger her oppe. Været tar hardt på yttervegger og tak, det er alltid utfordringer å gripe fatt i. Desto morsommere er det å se de positive resultatene av innsatsen som er gjort! Nå ligger husene og smiler i terrenge, skriver dronningen selv.

PÅSKEN 1950: Den norske kongefamilien på påskeferie i Sikkilsdalen. Her er kongefamilien samlet til påskerennet. F.v. prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid, kong Haakon, kronprins Olav, prins Harald og kronprinsesse Märtha utenfor Prinsehytta.

Kong Olav brukte hytta i påsken i alle år sammen med den nærmeste familien. Kong Harald og dronning Sonja har videreført denne tradisjonen. Bortsett fra i 2020 da corona-situasjonen gjorde at de feiret påske på Kongsseteren i stedet.

– For meg har Sikkilsdalen bestandig vært en oase i tilværelsen. Stillheten mellom fjellene har gjort at jeg virkelig har slappet av og samlet krefter år etter år i Sikkilsdalen, fortalte Kong Olav i boken «Sikkilsdalen. Historien om fjelldalen og Prinsehytta» som kom ut i 1989, skrevet av Arvid Møller.