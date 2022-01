DELTAGER: Meat Loaf var deltager i kjendis-versjonen av Donalds Trumps program «The Apprentice» i 2011.

Donald Trump hyller Meat Loaf: − Alle elsket ham

USAs tidligere president Donald Trump hyller Meat Loaf etter artistens bortgang.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Meat loaf var en fantastisk fyr – ble godt kjent med ham da vi lagde «Celebrity Apprentice», uttaler Donald Trump i et nyhetsbrev fredag.

Meat Loaf, eller Michael Lee Aday som han opprinnelig het, gikk bort torsdag. Den amerikanske rockelegenden ble 74 år gammel.

– Han var smart, talentfull, åpen og varm, legger Trump til i uttalelsen.

Meat Loaf deltok i den ellevte sesongen av Donald Trumps TV-konsept «The Apprentice» i 2011.

Donald Trump hyller artistens suksess.

Meat Loaf solgte over 100 millioner plater i løpet av sin karriere. Albumet Bat Out Of Hell» fra 1977 er på listen over verdens mest solgte album noensinne.

Amerikaneren var også skuespill i over 60 filmer – blant dem nittitallsslagere som «Wayne’s World», «Spiceworld – The Movie» og «Fight Club».

– Suksessen hans var enorm – alle elsket ham. Meat Loaf vil bli sårt savnet!, sier Trump.

