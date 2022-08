Truls Svendsen: – En dag er det plutselig for sent

Den overraskende sorgen som rammet ham, var vond å takle. Før var ikke Truls Svendsen selv redd for å dø, men alt endret seg etter at han ble far.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har aldri hatt det så hektisk før, men heller aldri så fantastisk. Jentene våre er så gode, sier tobarnsfar Truls Svendsen (49) og gliser bredt.