KJÆRESTER: «Ex on the Beach»-deltagerne har vært sammen siden februar.

Realitydeltagere bekrefter forhold

Realitydeltagerne Victoria Bruhjell (21) og Sander Krogh (21) er kjærester.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter de overfor VG.

De begge deltok i den femte sesongen av det omstridte realityprogrammet «Ex on the Beach», men var ikke på TV-skjermen samtidig.

– Vi fikk kontakt i oktober i fjor. Også sov jeg over hos henne i Oslo da vi feiret nyttårsaften. Vi fant fort tonen, sier Krogh.

Kjæresteparet har vært sammen siden februar. Bruhjell forteller at det var hun som ble interessert først.

– Han var kjekk og søt. Da jeg ble bedre kjent med han, mer jeg vi klikket bra. Vi har begge veldig rar humor.

SAMBOERE: Bruhjell og Krogh ser for seg å flytte sammen i nærmeste fremtid.

Planer om å flytte sammen

Paret bor nå i hver sin by – Trondheim og Bergen – men har planer om å flytte til Oslo sammen i nærmeste fremtid. I mellomtiden forsøker de å treffe hverandre så ofte som mulig.

– Vi møtes hver måned. Det kan være alt fra en langhelg til en uke, sier Krogh før kjæresten skyter inn:

– Vi ringer hverandre hver eneste dag og oppdaterer hverandre. Vi snakker masse.

På TikTok har Bruhjell lagt ut flere videoer sammen med Krogh:

– Hvordan har responsen vært?

– I starten tror jeg det kom som et sjokk for mange. Flere syntes det var uventet at det akkurat var vi to som hadde funnet tonen, sier Krogh.

