Norgesaktuelle KSI avslører ny motstander

Den populære youtuberen skal bokse mot to personer når han gjør comeback i ringen.

Publisert: Nå nettopp

YouTube-stjernen KSI (29) avslører i en ny video at han også skal kjempe mot den bulgarske proffbokser Ivan Nikolov (43) i hans neste runde i bokseringen.

Kampene er et svært etterlengtet comeback for fansen, melder Dexerto.

Det er to år siden 29-åringen sist bokset. KSI blir sammen med kollega Logan Paul regnet som dem som startet boksebølgen blant kjendiser og youtubere.

Det er fra før kjent at KSI møter den britiske rapperen Brandon Scott (25), kjent som Swarmz, i comeback-kampen. Nå blir det altså to kamper på samme event.

– Han er en skummel jævel, sier KSI i Youtube-klippet hvor han avslører at han også kjemper mot Nikolov.

I samme video kaster han ballen videre til Jake Paul.

– Hvorfor kjemper ikke du mot han etter meg?

Youtuberen hevder også at han spurte TikTok-kjendisene Bryce Hall, Tayler Holder og Vinnie Hacker om å være motstandere. Alle tre skal ha vært opptatt eller takket nei.

SISTE KAMP: KSI og Logan Paul i aksjon i 2019

KSI-comebacket i bokseringen har vært kjent siden tidligere i år.

Kampene har etter den siste avsløringen fått tittelen «KSI vs Swarmz and KSI vs Ivan Nikolov: 2 Fights 1 Night». De finner sted 27. august i London på O2-arena, som vanligvis tar 20.000 tilskuere.

Norgesaktuell med konsert

KSI har fokusert på musikkarrieren etter han vant over Paul i bokseringen i 2019. Tidligere i år ble det kjent at youtuberen hadde signert med plateselskapene Atlantic Records and Warner Music UK.

Under to uker etter kampene er stjernen ventet til Norge. Onsdag 7. september har han konsert på Vulkan Arena i Oslo. Artistens møte med norske fans er allerede utsolgt.

I starten av august slapp KSI låten «Not Over Yet» sammen med Tom Grennan. Låten skal bli spilt når han entrer ringen i comeback-kampen.

