IKKE SINGEL: Arif Nassor Salum har funnet kjærligheten.

Rapperen Arif bekrefter forhold med influencer: − Elsker deg

Arif Nassor Salum viser frem sin nye kjæreste på Instagram.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Elsker deg min vakre kjæreste, og min snille bestevenn» skriver Arif Nassor Salum (34) på sin Instagram tirsdag.

Sammen med teksten har han publisert et bilde hvor han kysser en kvinne på kinnet. I bildet har han tagget kontoen @hellylife – en influencer som heter Helly og har over 380.000 følgere på sin Instagram.

Arif har postet bilder i forbindelse med at hun har bursdag. I innlegget hyller han henne og skriver blant annet «Takk for at du er der for de som trenger det. Takk for at du ser de som ikke blir sett».

I kommentarfeltet i innlegget har Helly kommentert «Oss to bby. Love you!!».

Helly har den siste tiden postet flere bilder av seg selv og artisten. Nå bekrefter altså sistnevnte at de er kjærester.

Arif er en kjent norsk rapper som ble kåret til årets Urørt av P3 i 2013 under navnet Phil T. Rich og har siden opparbeidet seg en solid karriere og høyt respektert status blant kritikerne. Han står bak flere kjente låter, blant annet «Hvem er hun».

På nyåret er han også aktuell med den nye sesongen av «Hver gang vi møtes».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Arif.