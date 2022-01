SAMLET: Marna Haugen, Ørjan Burøe og sønnene Theodor (t.h.) og Dexter.

Marna Haugen og Ørjan Burøe feiret nyttår sammen

De har gått fra hverandre som par, men holder sammen som familie. Se hvordan Haugen, Burøe og et knippe andre kjendiser feiret inngangen til 2022.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Én måned etter det ble kjent at komiker Ørjan Burøe (47) og blogger Marna Haugen (40) ikke er sammen lenger, har Haugen postet et nyttårsbilde på Instagram som synliggjør at det er samhold der fortsatt.

Sammen med sønnene Theodor (13) og Dexter (7) tok de inn på Fairytale Castle i Konsmo for å ta farvel med 2021 og hilse det nye året velkommen.

– Ørjan og jeg valgte å feire nyttårsaften sammen i år, med barna og våre felles venner. Det har vært veldig hyggelig for oss alle, sier Marna Haugen til VG.

– Vi ser ingen grunn til å måtte dele oss opp i tider der det er naturlig å samles, selv om vi ikke er sammen lenger. For familie kommer vi jo alltid til å være.

Ørjan Burøe deler eksens tanker:

– Nyttårsaften handler jo om en slags oppsummering av 2021 og et ønske om hvordan 2022 skal bli, sier han.

– Vi gikk ut av 2021 som en familie og går inn i 2022 som en familie.

Flere nyttårsfeirende kjendiser:

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise sender sine varmeste fra Beverly Hills med en romantisk videosnutt.

– Vi elsker dere alle, skriver han.

Kygo-manager Myles Shear melder fra karibiske Saint Barthélemy at 2021 ble rundet av med «the best crew» – som i tillegg til Shears og Kyrre Gørvell-Dahl selv består av bokser og SoMe-profil Jake Paul og gatekunstner Alec Andon, kjent under aliaset Alec Monopoly.

Programleder Tuva Fellman kringkaster like godt sin nyttårshilsen fra – et riktignok flott – toalett.

Marion Ravn puster ut i en tretopphytte etter nok en heftig «Maskorama»-innspurt på 2021.

Influenser Martine Lunde Aarsrud hilser 2022 velkommen med STORE bokstaver.

Stylist Jan Bertin Østervold, bedre kjent som Jan Thomas, gjør seg sine tanker om året som gikk fra fuktige omgivelser i Mexico.

– Et annerledes år og en annerledes tid. Men, kan annerledes også være bra? Det må vi rett og slett tro og håpe, skriver han.

TV 2-veteran Vår Staude viser stolt frem det hun skal ha brukt fjorårets siste dag på – en selvsydd dress.

Artist og skuespiller Thomas «Fingern» Gullestad starter 2022 med en aldri så liten klinesnutt mellom ham selv og reality-veteran Adrian Sellevoll, som også er artist. Gullestad sier til VG at seansen stammer fra november, da han holdt konsert med sitt band Klovner i Kamp på Sentrum Scene i Oslo.

«Tokvinns nyttårsaften🥳🥳♥️», skriver «Spårtsklubben»-profil Ida Fladen, som feiret sammen med sin podcastprodusent Isabelle Karlsson.

Odd-Magnus Williamson og kona Tinashe Williamson refererer til «Grevinnen og hovmesteren» når de tar et nyttårsbilde ikke helt ulikt et tidligere.

«Same procedure as every year! ❤️», skriver han.

Ida Fladen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.