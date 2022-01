FORLIK: Virginia Giuffre (i midten) hevder at hun ble seksuelt misbrukt av Prins Andrew (t.v.), og at Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein tilrettela for misbruket.

Prins Andrew-anklagers forlik med Jeffrey Epstein er offentliggjort

Et nesten tolv år gammelt forlik mellom Virginia Giuffre og Jeffrey Epstein har blitt offentliggjort i forbindelse med Giuffres søksmål mot prins Andrew.

Av NTB og Ylva Schwenke

Prins Andrew, som er en del av den britiske kongefamilien, ba om å få forliket offentliggjort da han hevder det beskytter ham fra søksmål av den typen Giuffre har anlagt mot ham.

I forliket fra 2009 skal Giuffre ha gått med på å ikke saksøke noen part med tilknytning til Epstein og som kan beskrives som en «potensiell tiltalt», melder BBC. Epstein betalte Giuffre 500.000 dollar som en del av forliket, som ble inngått etter at Giuffre saksøkte Epstein for blant annet seksuelt misbruk.

Giuffre hevder nå i et søksmål mot prins Andrew at han misbrukte henne seksuelt da hun var 17, og at misbruket ble tilrettelagt av Epstein og Ghislaine Maxwell. Prinsen har avvist alle anklagene.

Høring tirsdag

Tirsdag skal det være en høring der en dommer vil bestemme om saken går videre eller ikke, skriver Sky News.

Prinsens advokater har tidligere omtalt det sivile søksmålet som «grunnløst» og har krevd at saken bør henlegges ettersom Giuffre nå bor i Australia - og ikke USA hvor den holdes.

Giuffres advokater motargumenterte med at Prins Andrew ikke skulle ha et «frikort for å komme seg ut av fengsel» i spørsmål om jurisdiksjon, og dommeren avviste dermed forespørselen.