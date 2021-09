- Den slemmeste diagnosen i klassen

Skuespiller Kari-Ann fant drømmeprinsen i den morsomme og kjekke kjendistannlegen Eirik fra Oslo. Sammen bygger de et godt liv med to barn, spennende jobber og god råd. Men bak fasaden begynner Eirik å krakelere innvendig. Det blir starten på et livsfarlig mareritt.

