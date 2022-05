HØYTHENGENDE PRIS: Alexx Alexxander mottar i neste uke ærespris som det siste tiårets største magiker – på verdensbasis!

Alexx Alexxander tildeles magikernes Æres-Oscar

Den 19. mai står Alexx Alexxander på scenen i Las Vegas for å motta Merlin-prisen som tiårets illusjonist, kåret av verdens største magiselskap.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det er styret i International Magicians Society, med over 57.000 medlemmer, som har stemt på at Alexxander fortjener prisen som det siste tiårets største illusjonist på verdensbasis, noe som blir markert med stor bankett i Las Vegas og utdeling av en Merlin-statuett i 24 karat gull.

Hovedpersonen selv ble mildt sagt overveldet da han fikk beskjeden i april.

Her er brevet:

– Dette er stort. Det blir ikke større enn å bli utnevnt til «Illusionist of The Decade» globalt av verdens største organisasjon for magikere. Denne utmerkelsen er for magi det Oscar er for filmbransjen. Magiens mest prestisjefylte pris, sier Alexx Alexxander til VG.

Han påpeker at denne tittelen nå faktisk er hans i ti år fremover.

– Den blir kun delt ut hvert tiende år, og bare hvis noen har gjort seg bemerket og fortjent til det. Dette er for øvrig den eneste av sitt slag i 24 karat gull, sier han.

Triksene til Alexxander var egen VGTV-serie allerede i 2014!

International Magicians Society ble opprettet allerede i 1968, og blant tidligere vinnere finnes legender som David Copperfield og Siegfried & Roy.

Alexx Alexxander vil bruke tiden godt mens han er i Las Vegas, og forteller at han allerede har booket inn spennende møter med showprodusenter.

Han innrømmer glatt at én av hans drømmer er å ha show i Las Vegas, og tar gjerne et såkalt «residency» – et lengre show-opphold på samme scene – i gamblingens og magiens kanskje viktigste by.

Les også Kulturrådet: Trylling ikke definert som kultur Som ved et trylleslag fjernet Norsk kulturråd illusjonisten Alexx Alexxanders (36) profesjon fra kunst- og kulturkartet.

– Naturligvis ville jeg vurdert det. Alt der borte handler om underholdning. Jeg har jo alltid sett på meg selv som unorsk og kanskje litt amerikansk, så Las Vegas hadde nok kledd meg. Jeg liker holdningen der borte om at alt skal være «larger than life». Jeg tør å skille meg ut, være annerledes og gjøre mine spektakulære show. Også synes jeg livsstil er viktig. Det henger sammen med artisten. Jeg er jo mitt eget brand, presiserer han.

Alexx Alexxander – som også serverte alle trylletriks i NRKs julekalender i fjor, «Kristiania magiske tivolitheater» – kom for øvrig i VGs søkelys under pandemien da Kulturrådet nektet ham økonomisk støtte fordi magi og tryllekunst ikke ble definert som kunst eller kultur.

Les også Kulturrådet snur – trylling likevel kultur Illusjonisten Alexx Alexxander har fått medhold i at profesjonen hans hører under kultur-paraplyen.

– Er denne utmerkelsen en aldri så liten hevn?

– Det er det absolutt! kommer det kjapt.

– Om ikke dette sier alt, så vet ikke jeg. Magi har alltid fascinert oss mennesker. Helt fra oldtidens Egypt og frem til dagen i dag. Den har vært med på å forme samfunnet og kultur som vi kjenner det. For meg handler det om en fantastisk kunstform og kunstnerisk formidling som kan gi håp og få publikum til å drømme seg bort, sier Alexx Alexxander.

Utdelingen skjer på Orleans Hotel & Casino i Las Vegas den 19. mai.