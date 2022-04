Ida Fladen på den røde løperen før premierefesten til VGTVs nye talkshow «Harm og Hegseth» i slutten av mars.

Ida Fladen fikk påvist kreft

Ida Fladen sier hun fikk påvist kreft i svulstene hun nylig opererte ut, og at hun skal få videre behandling på Radiumhospitalet.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg forberedte meg ikke noe særlig. Og grunnen til det er at jeg var helt sikker på at svaret jeg skulle få var positivt, sier Ida Fladen i sin egen podkast onsdag.

Fladen har den siste tiden delt åpenhjertig etter at hun i oktober begynte å føle seg dårlig, og har gått til undersøkelser for å finne ut hva som var årsaken til plagene.

I starten av mars delte hun i et lengre innlegg på Instagram om at hun hadde operert bort skjoldbruskkjertelen.

I forrige uke fortalte hun at hun hadde funnet svulsts på ultralyd. Da legene tok en biopsi av svulsten for å analysere cellene, fant de enda en svulst.

Siden har hun ventet på svar om alvorlighetsgraden på svulstene, og onsdag forteller hun om tilbakemeldingen som tydelig overrasket henne:

– Det var kreft i begge to. Og den ene svulsten hadde på en måte satt seg – jeg vet ikke ordene – men smeltet litt sammen med noe annet inni der, sier hun før hun legger til:

– Men de sier de har fått avgrenset det under operasjonen og at det er tatt ut. Men så lenge man har hatt kreft, og den type kreft, så anbefaler de videre behandling.

Hun sier hun ble svimmel da hun fikk beskjeden fra legen. Når hun snakker om det nå, poengterer hun selv at hun stotrer. Det verste, sier hun, var beskjed om at hun burde ta videre behandling.

– Det er litt skummelt. Det er en form for indre strålebehandling, som de kaller det. At du skal få i deg radioaktive stoffer.

Hun forklarer at hun skal legges inn på Radiumhospitalet i totalt fire dager.

– For en som hadde regnet med at den dagen var den siste, så får du vite at du har, eller har hatt - jeg vet ikke hva man sier - kreft, og at du skal legges inn på radiumhospitalet. Så selv om jeg er helt trygg på at dette går bra så er det overveldende.

Fladen er for mange kjent som en del av gjengen i «Spårtsklubben» sammen med Mads Hansen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen. I tillegg har hun ledet TV 2-programmene «Idol Junior», «Sommertid» og «Happy Go Lucky».

Det var i starten av mars «Spårtsklubben»-profilen delte åpenhjertig om at hun hadde operert bort skjoldbruskkjertelen i et lengre innlegg på Instagram.

«Grunnen til at det har vært stille herfra en stund, er fordi jeg har operert bort skjoldbruskkjertelen. Detaljene rundt det holder jeg for meg selv enn så lenge, men operasjonen har gått bra».

Managementselskapet til «Spårtsklubben», Ida Fladen, Mads Hansen, Erik Follestad og Jon Martin Henriksen er tilknyttet MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.