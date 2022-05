MOR PÅ SOKKEL: Fabian Stang på avdukingen av statuen av sin mor foran Nationaltheatret, Wenche Foss. Nå vil han flytte hele bygningen på museum.

Fabian Stang: Flytt Nationaltheatret på museum – og bygg nytt

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) vil demontere Nationaltheatret og sette bygningen på museum. Han mener Norge bør bygge et nytt, moderne teaterbygg på tomten.

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at de vil ta en pause i oppussingen av Nationaltheatret. Pausen vil de bruke til å gjennomgå og revurdere prosjektet.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) sier at bygget ikke er egnet til å bli hverken et godt museum eller teater, selv etter en kostbar oppussing.

– Jeg synes så synd på det teatret. Det står der til nedfalls, sier Stang i et intervju med VG-podkasten Giæver og Gjengen.

– Hva om man tok ned Nationaltheatret, sparte på de beste og viktigste antikvariske bitene og flyttet dem til Folkemuseet. Så kunne man startet på en helt jomfruelig tomt med et nytt, fantastisk Nationaltheater som ville fått alle muligheter, sier Oslos tidligere ordfører.

Hør Fabian Stang selv forklare hvorfor han vil flytte Nationaltheatret på museum:

– Høres da voldsomt ut

Stangs egen mor, skuespilleren Wenche Foss, står selv på sokkel utenfor bygningen. Men forslaget hans får umiddelbar kritikk fra flere av dagens skuespillere ved teateret.

Skuespiller-legenden Mari Maurstad har vært ansatt ved Nationaltheatret siden 1981, og har spilt i over seksti roller.

– Jeg håper ikke det er en gjengs oppfatning. Det er jo kulturhistorie, pluss at det lar seg gjøre å fikse på det gamle. Jeg skjønner ikke tanken. Vi skuespillere kjemper med nebb og klør for at det skal bevares, sier Maurstad.

REAGERER: Mari Maurstad mener Fabian Stangs forslag er dårlig.

Exit-skuespiller Jon Øigarden ble fast ansatt i 2012, men hadde da jobbet lenge ved teateret.

– Rive Nationaltheatret? Nei, huff. Det er fullt mulig å pusse opp noe gammelt, sier han til VG.

– Det høres da voldsomt ut. Hvis Fabian Stang med «dårlig grunn» mener at bygget kan synke, og det er riktig, ja – da har vi et problem. Men det vet ikke jeg noe om, så det blir synsing fra min side. Hvis det ikke stemmer, så synes jeg det er å rart å rive hele huset og sette på noe annet.

UENIG: Jon Øigaarden mener Stangs forslag høres voldsomt ut.

Gammel bygning

Prislappen på rehabilitering av Nationaltheatret var på 1,9 milliarder kroner i 2017.

Det foreløpig siste kostnadsanslaget er på 4,4 milliarder kroner. Dette anslaget er under kvalitetssikring.

– Vi er opptatt av godt teater som fungerer med moderne teknologi. Jeg er bekymret for om det i det teatret er plass til både moderne teknologi og det historiske, sier Stang.

– For allerede i dag er det sånn at det er så mye lyskastere i taket at deler av maleriet er dekket over. Det står til og med lyskastere inne i fremmedlosjen der hvor diplomatene satt og jeg har sett tekniske installasjoner i kongelosjen, fortsetter han.

MOR OG SØNN: Wenche Foss og Fabian Stang i sistnevntes bryllup i 2010.

Han vil bygge et nytt Nationaltheater på den samme tomten.

– Da ville man stått fritt til å gå i dybden og det ville være arkitektonisk veldig spennende også med noe fra vår tid også i sentrum. Og så tror jeg det ville gitt et bedre arbeidsmiljø og så tror jeg at det ville gitt bedre fasiliteter for publikum, sier Stang.

– Denne bygningen er mye mer enn et teater. Den er et nasjonalt ikon. Ibsen og Bjørnson satt i byggekomiteen og det er et symbol på vår storhetstid. Din mor står på sokkel. Vil ikke dette være å rive ut hjertet av den nasjonale følelsen og skulle tukle med Nationaltheatret? spør Anders Giæver i podkasten.

– Jo, jeg tror mange vil si det og med rette. Men det som er min bekymring er at vi vil få en ekstremt dyr løsning, som hverken gir et godt museum eller et godt teater. Det blir ingen av delene fordi vi er så redde for å gjøre endringer, sier han.