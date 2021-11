ETTERFORSKER: Statsadvokat Mary Carmack-Altwies i Santa Fe er ansvarlig for etterforskningen av skyteepisoden der Alec Baldwin drepte en filmfotograf.

Avviser sabotasje på Baldwin-filmsettet

Det finnes ingen bevis for at filmsettet der Alec Balwin skøyt og drepte en filmfotograf var utsatt for sabotasje, sier statsadvokaten i Santa Fe.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Skyteulykken der skuespiller Alec Baldwin drepte filmfotografen Halyna Hutchins har vært gjenstand for mye oppmerksomhet og nylig også spekulasjoner om mulig sabotasje.

Våpenansvarlig på filmsettet uttalte forrige uke at hun mistenkte at noen satte inn skarp ammunisjon i våpenet som Alec Baldwin avfyrte.

– Hvem gjorde det og hvorfor, er det sentrale spørsmålet. Ingen kunne ha forutsett eller trodd at noen ville bringe skarp ammunisjon på settet, sa våpenansvarlig Hannah Gutierrez Reed i en uttalelse via sin advokat da.

En slik mulig sabotasje avviser nå statsadvokaten i Santa Fe, der ulykken fant sted.

– Jeg vet at noen forsvarsadvokater har funnet håp i konspirasjonsteorier og har brukt ordet «sabotasje». Vi har ingen bevis for det, sier statsadvokat Mary Carmack-Altwies til Deadline onsdag.

Det var på filmsettet til den planlagte filmen «Rust» at Alec Baldwin avfyrte et rekvisittvåpen som alle trodde inneholdt løskrutt. Kulen gikk gjennom filmfotograf Hutchins og traff regissøren Joel Souza i skulderen, ifølge NTB.

SKYTEULYKKE: Granskingen av skyteepisoden der skuespiller Alec Balwin drepte en filmfotograf er i gang,

Baldwin kan tiltales

Etterforskningen av skyteepisoden er i gang, og det utelukkes ikke at noen kan tiltales, inkludert Baldwin.

Statsadvokaten vil ikke si hvor mange patroner som ble funnet på filmsettet, men forteller til Good Morning America at hvordan patronene endte opp i pistolen «blir en av de viktigste faktorene når man skal vurdere siktelser.»

– Det er sannsynligvis viktigere å fokusere på hva som skjedde i tiden opp mot skytingen, fordi i selve øyeblikket at skuddet ble avfyrt vet vi at i hvert fall Baldwin ikke hadde noen anelse om at pistolen var ladet, sier Carmack-Altwies til Deadline.

Vet hvem som ladet

En tråd i etterforskningen er hvilke kvalifikasjoner våpenansvarlig Gutierrez-Reed hadde for denne jobben, ifølge Santa Fe-statsadvokaten.

Statsadvokaten vil ikke si hvem som ladet den aktuelle pistolen, men bekreftet at de vet hvem det er.

Våpenansvarlig Gutierrez-Reed har hevdet at det var assisterende regissør David Halls som gjorde det, men dette avvises av Halls advokat.