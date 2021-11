EKTEPAR: Fyrstinne Charlene og fyrst Albert på en galla i Monte Carlo i september i fjor.

Fyrstinne Charlene hjemme igjen etter et halvt år

Monacos førstedame (43) er endelig gjenforent med fyrst Albert (63) og parets to barn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den franske avisen Nice-Matin skriver at familien er gjenforent. Avisen bringer bilde av alle fire. Dagbladet var først ute med å skrive om saken.

Charlene, som er født og oppvokst i Sør-Afrika, har ikke vært i sitt nye hjemland Monaco på seks måneder. Under et besøk i hjemlandet i vår fikk hun en infeksjon i et øre, som gjorde at hun ble innlagt på sykehus og måtte operere.

Bakgrunn: Adskilt fra mann og barn i måneder

Siden har hjemreisen til Monaco blitt utsatt en rekke ganger som følge av nye, nødvendige inngrep. Legene har nemlig frarådet fyrstinnen å fly på grunn av øreplagene.

– Denne tiden har vært utfordrende for meg, uttalte fyrstinnen til det sørafrikanske nyhetsbyråetChannel24 i juli.

– Savnet etter ektemannen og barna mine er stort, forklarte hun.

Også parets ti års bryllupsdag 1. juli tilbrakte de to hver for seg.

– Det som var ekstremt vanskelig for meg, var når jeg fikk beskjed fra mine leger at jeg ikke kunne vende hjem til bryllupsdagen. Uten Alberts kjærlighet og støtte hadde det ikke vært mulig for meg å komme meg gjennom denne smertefulle tiden, forklarte den tidligere olympiske svømmeren.

Paret har tvillinger på seks år.

Prinsessen, som hun også med rette kan kalle seg, har et eget fond som jobber for ville dyr i Sør-Afrika, og særlig banker hjertet hennes for utrydningstruede neshorn. Det var i den anledningen hun reiste til hjemlandet i vår.

