FRITT FREM: Hunden Anton gjorde det ikke vanskelig for tyven å stjele sykler natt til fredag. Anton er sirklet inn i bakgrunnen.

Kjendishunden Anton var få meter unna – lot tyven forsyne seg

Hunden Anton, kjent fra TV-serien «Fra Bølle til bestevenn», lå noen meter unna da en tyv kom for å stjele sykler. Han lot tyven forsyne seg i ro og mak.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Anton ble rikskjent TV-serien «Fra Bølle til bestevenn», der seerne kunne følge Antons noe bedagelige liv.

Ved 01-tiden natt til fredag ble Antons kvaliteter som vakthund satt på prøve: Da ble nemlig han og matfar Fredrik Holmen utsatt for et sykkeltyveri på verandaen hjemme på Stjørdal.

Anton lå få meter unna da tyveriet skjedde, men tok det hele med stor ro.

– Han er jo ganske mørkeredd, så noen ganger bjeffer han hvis han skvetter. Men det gjorde han ikke, forteller matfar Fredrik Holmen.

Det var avisen Stjørdals-Nytt som skrev om saken først.

KJENDISHUND: Newfoundlandshunden Anton sjarmerte norske seere i TV-serien «Fra bølle til bestevenn».

Ingen vakthund

Holmen, som var rett innenfor i stuen da tyveriet skjedde, merket ingenting. Det var først dagen etter, da han skulle på sykkeltur, at han oppdaget at syklene var vekk.

Da sjekket han et overvåkningskamera han har montert, og så at det hadde vært tyver på ferde.

Anton selv synes godt i bakgrunnen av videoen, men viser ikke noen tegn til å reagere på at det kom ubudne gjester.

– Hvordan er han som vakthund?

– Han er en veldig dårlig vakthund, sier Holmen.

– Han slipper folk inn, som regel. Samtidig legger han seg ofte på dørkarmen så det er vanskelig å komme seg ut, forteller han.

MATFAR: Anton sammen med matfar Fredrik Holmen. Selv om han ikke har vakthund-kvaliteter, har Anton mange andre gode egenskaper, forteller Holmen.

Selv om Anton ikke er den fødte vakthund, er eieren raus med å trekke frem andre egenskaper han har:

– Anton er en ekstremt snill hund. Jeg kunne ha sluppet han inn i en barnehage uten å være redd form at han skulle gjøre noe.

– Han er rett og slett herlig, konkluderer hundeeieren.

Norsk Kennel Klubb skriver at rasen newfoundlandshund, som Anton tilhører, har et «vennlig temperament». «Med sin verdige munterhet og oppfinnsomhet er den kjent for sin mildhet og sinnsro. Rasen har ikke utpreget jaktinstinkt», skriver de på sine nettsider.

Holmen forteller at syklene har kommet til rette, men at han likevel har valgt å anmelde saken.

– Jeg valgte å anmelde det så det kan ha en preventiv effekt og tyven kanskje ikke gjør det samme igjen, forteller han.

