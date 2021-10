VIRAL: Videoen som nå får viralt på TikTok har over 50 millioner visninger mandag ettermiddag. «Robbie had no idea» skrev Lauren Zarras da hun postet den.

«Couch Guy» svarer på TikTok-bråket

I september la tiktoker Lauren Zarras ut en video av at hun overrasket kjæresten Robbie med et besøk på colleget hvor han studerer. Den gikk viralt av helt andre årsaker enn hun kanskje hadde håpet.

I videoen går Zarras inn i et rom hvor kjæresten, som heter Robbie, sitter i en sofa med flere andre. Når han ser Zarras, reiser han seg for å gi henne en klem.

Grunnen til at videoen har tatt av er at flere TikTok-brukere mener å se bevis i videoen for at forholdet mellom Lauren og Robbie er i ferd med å slå sprekker.

Det er blant annet kroppsspråket og måten Robbie hilser på kjæresten som har skapt oppstyr.

På TikTok blir Robbie kalt «Couch Guy», og originalvideoen er mandag sett over 50 millioner ganger. På få dager har kjæresteparet gått fra å være ukjente til å være på «alle» sin «for you»-side i appen. Nå har Robbie selv gått ut og svart på alle spekulasjonene, og på hvordan det er å gå viralt som «Couch Guy».

Dette er «bevisene»

Flere mener det ser ut som at jenta ved siden av Robbie i sofaen holder hånden på ryggen hans, men tar den bort når Lauren kommer inn i rommet.

I tillegg mener de at jenta holder mobilen hans, og at Robbie strekker seg for å få den tilbake før han går for å gi Lauren en klem. Andre mener reaksjonen til Robbie når han ser kjæresten, som han er i et avstandsforhold med, er rar.



Svarer på trenden

På TikTok har både Lauren og Robbie kommentert spekulasjonene.

– Ok, jeg blir sprø av disse kommentarene om telefonen. Ikke at jeg trenger å bevise noe overfor dere, sier Zarras, før hun viser og forklarer hvorfor hun mener kjæresten ikke tar telefonen fra jenta i sofaen, slik mange på TikTok hevder.

– I tillegg kjenner jeg alle disse jentene. Jeg har kjent dem siden i fjor da jeg møtte dem, og de er alle veldig snille, fortsetter hun.

Videre forteller Zarras at hun syns kommentarene om forholdet hennes begynner å bli latterlige, og at hun ikke skjønner hvorfor alle skal mene så mye om det.

– Jeg er så lykkelig, og vi har drevet med avstandsforhold i over et år nå. Kjæresten min og jeg er bokstavelig talt opphengt i hverandre og er i kontakt med hverandre typ hvert minutt av dagen, og det er alt jeg kommer til å si.

– Vi elsker Robbie

I en annen video snakker Zarras med familiemedlemmer, hvor alle bekrefter at Robbie er en topp fyr.

– Vi elsker Robbie, sier faren og moren til Lauren.

Også Robbie selv har kommentert spekulasjonene i en TikTok-video. Han skriver:

«Couch guy her. Bare hyggelig å dra deg bort fra «berries and cream»-tiktok, men husk: Ikke alt er true crime. Ikke vær en parasosial creep. Få deg litt frisk luft. Ta vare.»



Parodierer «Couch Guy»

#couchguy har 366 millioner visninger på TikTok. Mange av videoene handler om «bevisene» som finnes i originalvideoen, mens andre har laget parodier med teksten «Overrasket kjæresten min på college!»

På bare to dager har denne parodien fått 29 millioner visninger: