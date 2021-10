INNSPILLING: Serieskaper Hwang Dong-hyuk sammen med to av hovedrollene – Seong Gi-hun og Cho Sang-woo, som spilles av Lee Jung-jae (t.h) og Park Hae-soo (t.v.).

«Squid Game»-skaper: − Folk sier de tror de hadde spilt

Mannen bak suksesserien «Squid Game», Hwang Dong-hyuk, sier han mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen. Nå vurderer han ny sesong.

Av Thea Rosef

– Å skrive, produsere og regissere en serie alene var virkelig en stor oppgave. Når jeg tenker på å gjøre det samme igjen for sesong to, blir jeg litt bekymret, sier «Squid Game»-skaper Hwang Dong-hyuk i et intervju med CNN.

Han forteller til kanalen at han mistet seks tenner under innspillingen av serien, som er på god vei til å bli Netflix sin mest populære serie noensinne.

– På min venstre side mangler jeg fortsatt to tenner. Jeg trenger tannimplantater, men jeg har ikke hatt tid til det, sier sørkoreaneren.

Videre forteller han at ingenting foreløpig er bekreftet når det kommer til spørsmålet om en ny sesong.

– Men så mange mennesker er så entusiastiske, at jeg virkelig vurderer det.

Ble først ikke satset på

«Squid Game» er en spenningsfylt serie med noe makabert innhold. Den strekker seg over ni episoder og handler om hundrevis av spillere med gjeld opp til ørene som takker ja til en mystisk invitasjon til å konkurrere i barneleker. Premien er på 45,6 milliarder sørkoreanske won, som tilsvarer rundt 300 millioner norske kroner. Men innsatsen er dødelig.

Serien har siden lansering i september vært nummer én på Netflix i 90 land. Men interessen for serien har ikke alltid vært like stor.

VIRALT: Lee Jung-jae som Seong Gi-hun med kaken som skal kuttes ut – et fenomen som har gått viralt etter «Squid Game».

Da Hwang Dong-hyuk kom på ideen til serien for over ti år siden, ble den ikke satset på fordi man mente serien var for rar og for fjern fra virkeligheten, forteller manusforfatteren.

– Men nå sier folk at de tror de hadde spilt, om spillet hadde eksistert. Og at de tror spillet må foregå hemmelig et sted i verden allerede. Det er en trist fortelling – verden ble et sted som passet bedre til «Squid Game» på litt over ti år, sier han til CNN.

Responsen er også ellevill i seriens hjemland, og en sørkoreansk internettleverandør har gått til sak mot strømmegiganten fordi den superpopulære TV-serien belaster nettet for mye.

Også politikere i landet har tatt til orde mot distributører som ikke sørger for økonomisk støtte til bredbåndsleverandører når strømmeinnhold fører til «trafikksmeller» som dette. Netflix motsetter seg søksmålet, men har ifølge Reuters uttalt at de vil vurdere situasjonen.

– En historie om tapere

For Hwang Dong-hyuk var lek en viktig del av hans barndom.

– Vi har alle lekt de enkle og barnslige lekene på et tidspunkt. Etter at man ble voksen, var spørsmålet «hvordan ville det vært å leke de barnelekene igjen?» opphavet til hele serien, sier han til kanalen.

BROR OG SØSTER: Jung Ho-yeon som lommetyven Kang Sae-byeok. Før hun fikk sin skuespillerdebut i «Squid Game», jobbet Ho-yeon som modell fra hun var 17.

Videre avslører Hwang Dong-hyuk at de to hovedrollene Seong Gi-hun og Cho Sang-woo er kloner av hans indre, og har fått navn etter noen gamle venner av han.

– De representerer to siden av meg. Som Seong Gi-hun vokste jeg opp med en alenemor i et økonomisk tøft område i Ssangmun-dong. Samtidig gikk jeg på Seoul National University, som Cho Sang-woo, og hele nabolaget hyllet meg og hadde høye forventninger til meg.

Skuespillerne i «Squid Game» har nytt godt av seriens enorme suksess. Debutant Jung Ho-yeon (27) har fått rundt 16 millioner følgere på tre uker og flere andre har gått fra null til millioner.

For den sørkoreanske regissøren gjenspeiler seriens narrativ dagens «konkurrerende samfunn».

– Dette er en historie om tapere. De som strever med utfordringene i hverdagen og blir etterlatt, mens vinnerne rykker oppover.