AKTIV 95-ÅRING: Dronning Elizabeth bak rattet.

Takker nei til «årets gamling»-tittel

Dronning Elizabeth (95) sier nei takk til hedersbetegnelsen et britisk blad vil gi henne.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

The Oldie Magazine heter bladet som årlig deler ut hedersbetegnelsen «Oldie of the Year», årets gamling.

Den har tidligere blitt utdelt til blant andre kunstneren David Hockney, den nordirske politikeren Ian Paisley og skuespilleren Olivia de Havilland.

Og i år var det ingen ringere enn dronningen selv som ble kåret til årets gamling, men den utmerkelsen vil ikke monarken ha. Og dronningen, som ikke ofte uttaler seg om dette og hint, har faktisk svart. Magasinet har ihvertfall publisert en begrunnelse til at dronningen takker nei, forfattet av hennes assistent Tom Laing-Baker.

– Dronningen er av den oppfatning at man er så gammel som en føler seg selv, derfor mener Dronningen at hun ikke fyller kriteriene for å kunne motta utmerkelsen, og håper dere finner en mer verdig kandidat.

I brevet står det også at Dronningen sender sine beste hilsener.

Dronning Elizabeth har sittet ved tronen siden 6. Februar 1952, og er de lengst regjerende monark i Storbritannia ifølge snl.no.