SOSIAL AV SEG: Britney Spears kunne ikke holde seg lenge borte fra Instagram etter at hun slettet kontoen sin forrige uke.

Britney Spears er tilbake på Instagram

Popstjernen har gjenopprettet profilen sin etter at hun slettet den tirsdag kveld forrige uke. – Jeg kunne ikke holde meg unna, skriver hun i et nytt innlegg.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Mandag kveld publiserte Britney Spears (39) et nytt innlegg på Instagram.

– Noen bilder fra min weekend for å feire forlovelsen min med min ... herregud ... FORLOVEDE ... jeg kan fortsatt ikke tro det, skriver hun innledningsvis i innlegget.

Forrige uke slettet stjernen profilen sin på Instagram som vakte mye oppmerksomhet. Nå er hun tilbake.

– Jeg kunne ikke holde meg unna «the gram» for lenge så jeg er tilbake allerede, fortsetter hun.

Tilbakekomsten blir godt mottatt av fans i kommentarfeltet.

Etter at hun slettet profilen sin gikk Spears ut på Twitter for å forklare at hun tar en pause fra sosiale medier for å feire forlovelsen med kjæresten Sam Asghari – men at hun snart ville være tilbake.

– Ikke vær bekymret, jeg tar bare en liten pause fra sosiale medier for å feire forlovelsen min. Jeg er tilbake snart, skriver hun.

Det skjedde to dager etter at Spears kunngjorde på Instagram at hun har forlovet seg med kjæresten Sam Asghari. De har vært sammen i fem år, og hun har vært gift to ganger før.

7. September i år ba faren til Spears, Jamie Spears, at vergemålet hans over datteren offisielt skulle avsluttes, skrev NBC. Jamie Spears sendte inn begjæringen til Los Angeles’ høyesterett.

De siste månedene har det omstridte vergemålet vekket stor oppmerksomhet i media på grunn av at popstjernen har uttrykt stor misnøye og et ønske om å fjerne faren som verge.